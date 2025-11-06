Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιοι δισεκατομμυριούχοι θα ωφεληθούν και ποιοι όχι από την εκλογή του

Ιστορία έγραψε ο Ζοχράν Μαμντάνι, που εκλέχθηκε και έγινε ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ενώ κατάφερε να είναι ο πρώτος μουσουλμάνος και Ασιάτης στο πόστο στην «Πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».

Η νίκη του έφερε ως αποτέλεσμα, οι Δημοκρατικοί να επιφέρουν ένα ισχυρό πλήγμα στους 26 δισεκατομμυριούχους που χρηματοδότησαν προεκλογικές εκστρατείες εναντίον του 34χρονου.

Σύμφωνα με το insider.gr, πληροφορίες του Forbes αναφέρουν πως μόλις δύο δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ποσά σε καμπάνιες για την εκλογή του Μαμντάνι: Η Ελίζαμπεθ Σίμονς, κόρη και κληρονόμος της περιουσίας του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου των hedge funds, Τζιμ Σίμονς, δίνοντας 250.000 δολάρια, ενώ ο συνιδρυτής του GitHub, Τομ Πρέστον - Βέρνερ συνεισέφερε 20.000 δολάρια.

Στον αντίποδα, τουλάχιστον 26 δισεκατομμυριούχοι δαπάνησαν τουλάχιστον 27 εκατ. δολάρια μεταξύ Μαρτίου και 22 Οκτωβρίου σε κυρίως ρεπουμπλικανικούς αγώνες.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, δαπάνησε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο δισεκατομμυριούχο δωρητή (8,3 εκατ. δολάρια) και έκανε δωρεές της τελευταίας στιγμής 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε πολιτικές ομάδες που έτρεχαν εναντίον του Μαμντάνι τις ημέρες πριν από τις εκλογές. Σύμφωνα με το επίμαχο δημοσίευμα, οι συνεισφορές κόντρα στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης ήταν οι εξής:

Τζόζεφ Γκέμπια: 3 εκατ. δολάρια

Οικογένεια Λόντερ: 2,6 εκατ. δολάρια

Μπιλ Άκμαν: 1,75 εκατ. δολάρια

Οικογένεια Τις: 1,2 εκατ. δολάρια

Τζον Χες και οικογένεια 1 εκατ. δολάρια

Ντάνιελ Λόεμπ: 775.000 δολάρια

Μπάρι Ντίλερ: 500.000 δολάρια

Στιβ Γουίν: 500.000 δολάρια

Μαρσέλα Γκουαρίνο Χάιμοβιτς (σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Γκρεγκ Χάιμοβιτς): 400.000 δολάρια

Ντέιβιντ Βαλέντας: 350.000 δολάρια

Ριντ Χέιστινγκς: 250.000 δολάρια

Τζον Φις: 250.000 δολάρια

Ντέιβιντ Λίχτενσταϊν: 250.000 δολάρια

Άλις Γουόλτον: 200.000 δολάρια

Ντέμπορα Σάιμον (της οικογένειας Σάιμον): 200.000 δολάρια

Τζέρι Σπάιερ: 150.000 δολάρια

Στέφανι Κόλμαν (σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Τσέις Κόλμαν): 150.000 δολάρια

Οικογένεια Ντερστ: 110.000 δολάρια

Οικογένεια Φίσερ: 110.000 δολάρια

Ντάνιελ Οχ: 100.000 δολάρια

Κεν Λανγκόν: 100.000 δολάρια

Τζέιμς και Κάθριν Μέρντοχ: 100.000 δολάρια

Μπρους και Σούζι Κόνβερ: 100.000 δολάρια

Ρίτσαρντ Κουρτζ: 100.000 δολάρια

Οικογένεια Eλγκαναγιάν: 100.000 δολάρια

Εκτός από τον Άκμαν, ορισμένοι επιχειρηματικοί ηγέτες άφησαν να εννοηθεί ότι ήταν ανοιχτοί στο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι και έχει αγωνιστεί κατά της ανισότητας του πλούτου. Ο συνιδρυτής της BlackRock, Ραλφ Σλόσταϊν, ανέφερε στο Bloomberg: «Σίγουρα δεν είμαι σοσιαλιστής... Δεν πάω πουθενά, όποιος κι αν είναι ο δήμαρχος. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον βοηθήσω να πετύχει».

Η CEO της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, τόνισε στο Bloomberg: «Ελπίζουμε να συνεργαστούμε με τον εκλεγμένο δήμαρχο για να κάνουμε την πόλη ένα ακόμη καλύτερο μέρος για να ζουν και να εργάζονται οι άνθρωποι και οι πελάτες μας». Ο δισεκατομμυριούχος προγραμματιστής Στέφεν Ρος μιλώντας στους NYT ανέφερε: «Νομίζω ότι πολλοί ηγέτες θα αναρωτηθούν πού μπορούν να είναι επιτυχημένοι με βάση τους νέους νόμους και πολιτικές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν», υπονοώντας ότι θα μπορούσαν να μετακομίσουν.