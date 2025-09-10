Ράπερ, δήμαρχος και το beef με Ινδία: Ποιος είναι ο Balen, υποψήφιος πρωθυπουργός του Νεπάλ

Με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Κάντγκα Πρασάντ Όλι, να παραιτείται εν μέσω των διαδηλώσεων για τη διαφθορά και το προσωρινό «μπλόκο» σε ορισμένα social media, η χώρα κάτω από το Θιβέτ αναζητά λύσεις τόσο στα πολιτικά πρόσωπα όσο και ως προς τις πολιτικές της.

Πλέον στο επίκεντρο βρίσκεται ο 35χρονος δήμαρχος του Κατμαντού, Balendra Shah, ο οποίος είναι γνωστός με το ραπ ψευδώνυμο «Balen» και θεωρείται φαβορί για την πρωθυπουργία του Νεπάλ.

Γνωστός ως «Balen», ο 35χρονος είναι ράπερ που «μετατράπηκε» σε πολιτικό και από τον Μάιο του 2022 είναι ο 15ος δήμαρχος του Κατμαντού. Όντας ανεξάρτητος υποψήφιος, έγινε ο πρώτος στο εν λόγω αξίωμα χωρίς να έχει υποστήριξη από κάποιο κόμμα.

Νεπάλ: Ποιος είναι ο Balen

Έχοντας πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, ο Balen ξεκίνησε ως ράπερ και άρχισε από την πορεία του ως καλλιτέχνης να στηλιτεύει την πολιτικοοικονομική συνθήκη του Νεπάλ, μιλώντας για τη διαφθορά και τις ταξικές ανισότητες.

Τον Ιούνιο του 2023, όχι ως καλλιτέχνης, αλλά περισσότερο ως πολιτικός ξεκίνησε ένα «beef», μία κόντρα με την Ινδία, καθώς απαγόρευσε την προβολή ινδικών ταινιών στο Κατμαντού με αφορμή έναν επίμαχο διάλογο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος της πόλης στο Νεπάλ ζήτησε από τους νέους, κατά βάση διαδηλωτές, αυτοσυγκράτηση καθώς το κύριο αίτημά τους, δηλαδή η αποχώρηση του τέως πρωθυπουργού, είχε «εκπληρωθεί».

Με πληροφορίες από India Today