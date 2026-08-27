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Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας

Πέθανε ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς. Βρισκόταν στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη.

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Ράτκο Μλάντιτς
Ράτκο Μλάντιτς | AP Photo/Michael Stravato
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Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των Μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη όπου εξέτιε την ποινή του, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση.

«Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητής του Στρατού της Σερβικής Δημοκρατίας (...) πέθανε σε ηλικία 84 ετών» ανέφερε στον ιστότοπό της η σερβική τηλεόραση. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ.

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