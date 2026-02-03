Μενού

Reuters: Καταρρίφθηκε ιρανικό drone από τις ΗΠΑ που πλησίασε αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίασε αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα.

Το αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson | YouTube
Σοβαρό επεισόδιο κλιμάκωσης σημειώθηκε προ λίγου στην Αραβική Θάλασσα, καθώς ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Περισσότερα σε λίγο.

