Σοβαρό επεισόδιο κλιμάκωσης σημειώθηκε προ λίγου στην Αραβική Θάλασσα, καθώς ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.
Περισσότερα σε λίγο.
- Αδιανόητο περιστατικό στο τραμ: Νεαροί παρενοχλούσαν επιβάτες με ερωτικό βοήθημα
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.