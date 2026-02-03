Σοβαρό επεισόδιο κλιμάκωσης σημειώθηκε προ λίγου στην Αραβική Θάλασσα, καθώς ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

