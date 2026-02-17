Ρήγμα εντός ΕΕ για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Οι επιφυλάξεις και οι ανησυχίες της Ελλάδας

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας συναντά αντιδράσεις στο εσωτερικό της, θέτοντας σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του νέου πακέτου μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην πρόταση να επιβληθούν κυρώσεις σε ξένα λιμάνια και τράπεζες που φέρονται να διευκολύνουν την πώληση ρωσικού πετρελαίου. Στο στόχαστρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, με την Ιταλία και την Ουγγαρία να εκφράζουν ανησυχίες, ενώ αντιρρήσεις έχουν διατυπωθεί και για λιμάνι στην Ινδονησία από την Ελλάδα και τη Μάλτα. Παράλληλα, Ιταλία και Ισπανία φέρονται να διαφωνούν με την επιβολή κυρώσεων σε τράπεζα στην Κούβα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Αντιδράσεις υπάρχουν και απέναντι σε πρόταση για αντικατάσταση του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών — όπως ασφάλιση και μεταφορά. Το σχέδιο αυτό προϋποθέτει τη στήριξη των χωρών της G7, με τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής να μην έχουν λάβει σαφή θέση.

Διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι οι ενστάσεις αυτές ενδέχεται να αποδυναμώσουν ουσιαστικά το νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η European Commission. Στόχος των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των εσόδων της Μόσχας από το πετρέλαιο, ώστε να αυξηθεί η πίεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται πρόταση για απαγόρευση εξαγωγών εργαλειομηχανών και συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού προς το Κιργιστάν, με την ΕΕ να υποστηρίζει ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να καταλήγουν στη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, οι εξαγωγές τεχνολογιών διπλής χρήσης από την ΕΕ προς τη χώρα της Κεντρικής Ασίας έχουν αυξηθεί οκταπλάσια, ενώ οι αντίστοιχες αποστολές από το Κιργιστάν προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1.000%.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της κυβέρνησης του Κιργιστάν, Daniyar Amangeldiev, δήλωσε στο Bloomberg ότι η πρόταση της ΕΕ στοχοποιεί άδικα τη χώρα του, υποστηρίζοντας πως η αύξηση των εμπορικών ροών οφείλεται στο ότι προηγουμένως τα επίπεδα ήταν σχεδόν μηδενικά. Τόνισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να παρέμβει εφόσον υπάρξουν αποδείξεις παρατυπιών από ιδιωτικές εταιρείες.

Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε την ΕΕ και τους συμμάχους της να συνεχίσουν με αυστηρές κυρώσεις, προκειμένου —όπως είπε— να υποχρεωθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμερ Πούτιν να λάβει σοβαρά υπόψη του τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη.

Το τελικό σχήμα των κυρώσεων αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων τις επόμενες εβδομάδες, με την ενότητα της ΕΕ να δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά.