«Roaring Lion»: Χερσαία προέλαση του IDF στο νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιχειρούν χερσαίως στο νότιο Λίβανο στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Roaring Lion», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού την Τρίτη (3/3) το πρωί.
Στρατεύματα έχουν σταθμεύσει σε διάφορα σημεία κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.
Σύμφωνα με το jerusalem post, η επίθεση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του αρχηγού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ότι η επιχείρηση θα τελειώσει τελειώσει με «ένα καταστροφικό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ».
