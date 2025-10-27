«Ρωγμές» στις βλέψεις Τραμπ για τη Γάζα: Φοβούνται το σχέδιο για «πολιτοφυλακή» οι χώρες του Κόλπου

Με την εκεχειρία στη Γάζα να κρέμεται από μία «κλωστή», φαίνεται πως κύριο εμπόδιο για την επιτυχία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στον θύλακα, είναι...το ίδιο του το προσχέδιο.

Όπως ανέφερε ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, οι χώρες του Κόλπου θα απέρριπταν να τους ζητηθεί να «επιβάλουν» την ειρήνη στη Γάζα εάν αναπτυχθούν βάσει του σχεδίου κατάπαυσης πυρός του Τραμπ, μεταφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου, τα αραβικά κράτη και οι διεθνείς εταίροι πρόκειται να αναπτύξουν δυνάμεις σταθεροποίησης, ένα είδος πολιτοφυλακής, που θα εκπαιδεύσουν και θα παρέχουν υποστήριξη στις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα.

Το σχέδιο για τη Γάζα και οι ενδοιασμοί της Ιορδανίας

ΟΙ παραπάνω θα συμβουλεύονται την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, ενώ η Χαμάς πρόκειται να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον πολιτικό έλεγχο της περιοχής.

«Ποια είναι η εντολή των δυνάμεων ασφαλείας εντός της Γάζας; Και ελπίζουμε ότι θα είναι ειρηνευτική, γιατί αν πρόκειται για επιβολή της ειρήνης, κανείς δεν θα θέλει να την αγγίξει», δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντουλάχ.

Διαβάστε ακόμα: Έπεσαν μαχητικά των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Κίνας: Ερευνά τα αίτια το Πολεμικό Ναυτικό

Είπε ακόμα ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος ήταν πρόθυμες να εκπαιδεύσουν τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, αλλά μετά τη διασφάλιση του παραπάνω όρου.

«Η διατήρηση της ειρήνης σημαίνει ότι κάθεσαι εκεί υποστηρίζοντας την τοπική αστυνομική δύναμη, τους Παλαιστίνιους, τους οποίους η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο.

Αν είναι να περιπολούμε στη Γάζα με όπλα, είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θα ήθελε να εμπλακεί καμία χώρα».

Τα σχόλια του Αμπντάλα αντικατοπτρίζουν την ανησυχία των ΗΠΑ και άλλων εθνών για το ενδεχόμενο να εμπλακούν σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ή της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων.

Δήλωσε ακόμα ότι δεν θα έστελνε ιορδανικές δυνάμεις στη Γάζα επειδή η χώρα του ήταν «πολύ κοντά πολιτικά» στην κατάσταση. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Ιορδανίας είναι παλαιστινιακής καταγωγής και, εδώ και δεκαετίες, η χώρα έχει φιλοξενήσει 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν προηγούμενους πολέμους με το Ισραήλ - τον μεγαλύτερο αριθμό στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τη Χαμάς ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή της να παραιτηθεί από οποιονδήποτε πολιτικό ρόλο στη Γάζα, απάντησε: «Δεν τους γνωρίζω, αλλά εκείνοι που εργάζονται πολύ κοντά τους - το Κατάρ και η Αίγυπτος - αισθάνονται πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι θα την τηρήσουν».

«Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν βρούμε ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους και μια σχέση μεταξύ του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου και του Ισραήλ, είμαστε καταδικασμένοι», υπογράμμισε.