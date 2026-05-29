Ρώμη: Εφιάλτης 13 ημερών για τουρίστρια – Έπεσε θύμα απαγωγής και ομαδικού βιασμού

Μια εφιαλτική υπόθεση απαγωγής, ομηρίας και ομαδικού βιασμού που εκτυλίχθηκε στην «καρδιά» της Ρώμης φέρνει στο φως η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη. Θύμα της κτηνωδίας είναι μια τουρίστρια από την Κολομβία, η οποία κρατήθηκε παρά τη θέλησή της επί 13 ολόκληρες ημέρες σε εγκαταλελειμμένο κτήριο της ιταλικής πρωτεύουσας, όπου υπέστη επανειλημμένες κακοποιήσεις.

Όλα ξεκίνησαν στις 19 Μαΐου, όταν η νεαρή γυναίκα προσέγγισε έναν άγνωστο άνδρα έξω από εστιατόριο, ζητώντας του βοήθεια για την αγορά κάνναβης. Εκμεταλλευόμενος την περίσταση, ο δράστης την έπεισε ότι μπορούσε να την προμηθεύσει με την ποσότητα που έψαχνε. Αφού την παρέσυρε περπατώντας για αρκετή ώρα, την οδήγησε σε ένα φορτηγό, όπου με τη χρήση σωματικής βίας την ανάγκασε να επιβιβαστεί.

Η άτυχη τουρίστρια μεταφέρθηκε αρχικά σε άγνωστο σημείο, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένη για τρεις ημέρες, δεχόμενη τις πρώτες επιθέσεις, προτού οδηγηθεί στο κτήριο-κολαστήριο όπου ολοκληρώθηκε το φρικτό έγκλημα από ομάδα πέντε ατόμων.

Η λύτρωση για την κοπέλα ήρθε όταν, βρίσκοντας το σθένος, κατάφερε να βγει μόνη της από το κτήριο και να ζητήσει βοήθεια από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν έντρομοι την αστυνομία.

Οι ιταλικές Αρχές κινήθηκαν αστραπιαία, προχωρώντας στη σύλληψη πέντε μεταναστών, οι οποίοι κατηγορούνται άμεσα για τον ομαδικό βιασμό.