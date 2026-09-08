Ρώμη: «Πέφτουν» οι υπογραφές για την αγορά ιταλικών φρεγατών από την Ελλάδα

Στη Ρώμη πρόκειται να υπογραφεί σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παρόντες στην υπογραφή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογος του Γκουίντο Κροσέτο, οι οποίοι θα συζητήσουν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για ακόμα δύο φρεγάτες FREMM του ιταλικού Ναυτικού, γεγονός που έχει κοινοποιηθεί στην ιταλική πλευρά.