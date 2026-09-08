Ρώμη: «Πέφτουν» οι υπογραφές για την αγορά ιταλικών φρεγατών από την Ελλάδα

Στη Ρώμη πρόκειται να υπογραφεί σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Παρόντες στην υπογραφή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογος του Γκουίντο Κροσέτο, οι οποίοι θα συζητήσουν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία.
Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη.
Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για ακόμα δύο φρεγάτες FREMM του ιταλικού Ναυτικού, γεγονός που έχει κοινοποιηθεί στην ιταλική πλευρά.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.