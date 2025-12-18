Ρομπ Ράινερ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του σκηνοθέτη και της συζύγου του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Συγκλονισμένο παραμένει το Χόλιγουντ από την δολοφονία του μεγάλου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισελ Ράινερ και σήμερα (18/12) ήρθε στο φως η ακριβής αιτία θανάτου του κατόπιν της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τον Guardian, Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες δημοσίευσε εκθέσεις που αναφέρουν ως αιτία θανάτου του τα «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα» και την «ανθρωποκτονία».

Η ημερομηνία θανάτου, η οποία είχε αποτελέσει αντικείμενο κάποιων εικασιών, αναφέρεται ως Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίκονται οι έρευνες για τον γιο του που κατηγορείται για το περιστατικό.

Ρομπ Ράινερ: Το χρονικό και η σύλληψη του γιου του

Τα πτώματα των Ράινερ βρέθηκαν την Κυριακή (14/12) στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, αφού η κόρη τους Ρόμι πήγε να τους ελέγξει. Ο γιος τους Νικ συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και για τη χρήση ενός επικίνδυνου όπλου, ενός μαχαιριού.

Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, αλλά δεν δήλωσε την ενοχή του. Δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ανέφεραν ότι ήταν κρυμμένος μέχρι το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας.

Φαινόταν να είναι αλυσοδεμένος και να φοράει γιλέκο πρόληψης αυτοκτονίας. Μίλησε μόνο μία φορά, λέγοντας «Ναι, κύριε Πρόεδρε», για να απαντήσει σε ερώτηση του δικαστή που τον ρώτησε αν κατανοούσε το δικαίωμά του σε μια ταχεία δίκη. Αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο για μια ακροαματική διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών στις 7 Ιανουαρίου.

Οι συνάδελφοι του Ρομπ Ράινερ στη βιομηχανία του θεάματος συνέχισαν να δημοσιεύουν φόρο τιμής, με τη Μεγκ Ράιαν, πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης ρομαντικής κομεντί του Ράινερ «Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι», να γράφει: «Σας ευχαριστώ για την πίστη σας στο καλύτερο των ανθρώπων και για τη βαθιά σας αγάπη για τη χώρα μας».

Τα παιδιά του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, Ρόμι και Τζέικ, εξέδωσαν επίσης μια δήλωση στο περιοδικό People, λέγοντας: «Οι λέξεις δεν μπορούν καν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας. Η φρικτή και συντριπτική απώλεια των γονιών μας, του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ. Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας. Ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι».

Η κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Ράινερ, μιας συναυλιακής ταινίας με τους Spinal Tap να παίζουν στο Στόουνχεντζ, έχει αναβληθεί.