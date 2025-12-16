Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο γιος του για τη διπλή δολοφονία

Φωτογραφίες από τη σύλληψη του γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ δόθηκαν στη δημοσιότητα, αφότου κατηγορήθηκε για τη διπλή δολοφονία των γονιών του.

Στα στιγμιότυπα ο 32χρονος Νικ Ράινερ είναι πεσμένος στο έδαφος ενώ του περνούν χειροπέδες και στη συνέχεια ένοπλοι αστυνομικοί τον βάζουν στο πίσω μέρος ενός περιπολικού του Λος Άντζελες.

Διαβάστε ακόμα: Ρομπ Ράινερ: Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης που φέρεται να σκοτώθηκε από τον γιο του

Η δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της γυναίκας του

Ο γιος του σκηνοθέτη των ταινιών «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» συνελήφθη κοντά σε έναν σταθμό του μετρό, μόλις 15 μίλια μακριά από την έπαυλη των γονιών του στο Μπρέντγουντ, όπου βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή το απόγευμα.

Ο γιος του σκηνοθέτη της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και «Ο λύκος της Wall Street» φέρεται να διέμενε στο μοτέλ The Pierside Santa Monica. Το προσωπικό ειδοποίησε την αστυνομία του Λος Άντζελες όταν ανακάλυψε ένα ανησυχητικό ίχνος αίματος μέσα στο δωμάτιό του.

Ο Νικ Ράινερ είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του και κρατείεται στο σωφρονιστικό ίδρυμα Twin Towers στο Λος Άντζελες.

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, η μικρότερή του αδελφή, Ρόμι, είχε βρει νεκρούς τους γονείς τους με κομμένο τον λαιμό στο σπίτι τους στο Χόλιγουντ.

Πηγές έχουν υποστηρίξει ότι ο Νικ το βράδυ του Σαββάτου είχε έρθει σε διαπληκτισμό μαζί τους σε πάρτι που έκανε ο Κόναν Ο Μπράιαν και πιστεύεται ότι η ένταση συνεχίστηκε στο σπίτι της οικογένειας.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ την ίδια ώρα πολλές λεπτομέρειες γύρω από την οικογένεια βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τα προβλήματα εθισμού

Ο Νικ Ράινερ παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που μίλησε ανοιχτά για τον εθισμό στα ναρκωτικά. Είχε παραδεχτεί ότι σε νεαρή ηλικία βρισκόταν ανά διαστήματα σε απεξάρτηση και πως ο εθισμός του στα ναρκωτικά τον οδήγησε να μείνει άστεγος για ένα διάστημα της ζωής του.