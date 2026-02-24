Ρόμπερτ Καραντάιν: Αυτοκτόνησε ο γνωστός ηθοποιός - «Έδωσε γενναίο αγώνα με τη διπολική διαταραχή»

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν, μέλος της διάσημης οικογένειας ηθοποιών και γνωστός για τους ρόλους του στο «Revenge of the Nerds» και το «Lizzie McGuire», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο Κάρανταιν αυτοκτόνησε μετά από χρόνια μάχης με τη διπολική διαταραχή, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της, που, όπως γράφει, ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς τη νόσο.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός Ρόμπερτ Καραντάιν απεβίωσε», ανέφερε η οικογένεια Καραντάιν στην ανακοίνωσή της στο Deadline τη Δευτέρα (23/02).

«Σε έναν κόσμο που μπορεί να μοιάζει τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του. Πενθούμε για την απώλεια αυτής της όμορφης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του Μπόμπι ενάντια στη μάχη του με τη διπολική διαταραχή, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες. Ελπίζουμε ότι το ταξίδι του θα ρίξει φως και θα ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνδέεται με την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας για να θρηνήσουμε αυτή την ανείπωτη απώλεια. Με ευγνωμοσύνη για την κατανόηση και τη συμπόνια σας».

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, επίσης ηθοποιός, δήλωσε στο Deadline ότι η οικογένεια ήθελε ο κόσμος να μάθει για την ψυχική ασθένεια του αδελφού του.

«Θέλουμε ο κόσμος να το μάθει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό» είπε στο ίδιο μέσο. «Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να τιμήσω την όμορφη ψυχή του. Ήταν βαθιά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα».

Το 2009, ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδερφός τους, ο Ντέιβιντ, πέθανε σε ηλικία 72 ετών από ασφυξία σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη. Ο Καραντάιν εξομολογήθηκε αργότερα ότι η ψυχική του ασθένεια προκλήθηκε από τον θάνατο του αδερφού του και τελικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.

Η ζωή και η καριέρα του Ρόμπερτ Καραντάιν

Γεννημένος το 1954, ο Ρόμπερτ ήταν ο μικρότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν. Είχε δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια, τον Ντέιβιντ και τον Μπρους, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, και δύο μεγαλύτερους αδερφούς, τον Κιθ και τον Κρίστοφερ. Όλοι, εκτός από τον τελευταίο, ασχολήθηκαν με την υποκριτική.

Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο δίπλα στον Τζον Γουέιν στην ταινία The Cowboys το 1972 και ύστερα συμμετείχε στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Coming Home, ενώ είχε έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Martin Scorsese του 1973 Mean Streets, στην οποία πυροβόλησε τον αδελφό του Ντέιβιντ.

Το 1980 εμφανίστηκε στην ταινία The Long Riders με εκείνον, αλλά και τον Κιθ.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Καραντάιν ήταν η κωμωδία του 1984 Revenge of the Nerds, στην οποία έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο Lewis Skolnick. Επέστρεψε στον ίδιο ρόλο άλλες τρεις φορές, το 1987, το 1992 και το 1994.

Έγινε γνωστός στη νέα γενιά ως ο πατέρας της Lizzie McGuire, Sam, εμφανιζόμενος μαζί με την Χίλαρι Νταφ σε 65 επεισόδια της αγαπημένης παιδικής σειράς μεταξύ 2001 και 2004.

Είχε αποκτήσει μία κόρη από τη σχέση του με τη Σούζαν Σνάιντερ, ενώ από τον γάμο του με την Ίντιθ Μάνι, απέκτησε άλλα δύο παιδιά. Το 2017, κατατέθηκε αίτηση διαζυγίου με τη Μάνι να ισχυρίζεται πως ο Καραντάιν είχε επιχειρήσει να τους σκοτώσει και τους δύο σε τροχαίο στο Κολοράντο το 2015. Εκείνος το είδε παραδεχθεί, λέγοντας πως βρισκόταν σε «ψυχωτική κατάσταση» εκείνη την εποχή.