Ρωσία: 19 χρόνια φυλάκιση για τρομοκρατία και δολιοφθορά υπέρ της Ουκρανίας σε πρωταθλήτρια άρσης βαρών

Το 2ο Δυτικό Στρατιωτικό Δικαστήριο στη Μόσχα καταδίκασε την 42χρονη Γιούλια Λεμετσένκο σε 19 χρόνια φυλάκισης με τις κατηγορίες της προδοσίας, της τρομοκρατίας, της δολιοφθοράς και της προετοιμασίας τρομοκρατικής επίθεσης στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το zona.media, το 2014, η Λεμετσένκο μετακόμισε από το Βορόνεζ στο Χάρκοβο με τον σύζυγο και τον γιο της και ξεκίνησε την άρση βαρών. Το 2021, κατέλαβε την πρώτη θέση στο ουκρανικό πρωτάθλημα στην κατηγορία βάρους 57 κιλών.

Την άνοιξη του 2024, η αθλήτρια παρακολούθησε εκπαίδευση στη σκοποβολή, τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την κατασκευή εκρηκτικών στο Κίεβο, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών.

Τον Οκτώβριο, η Λεμετσένκο ανατίναξε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην Αγία Πετρούπολη και στη συνέχεια ακολούθησε στο Βορόνεζ τον διοικητή της αεροπορικής βάσης, Συνταγματάρχη Αλεξέι Λόμποντα, ο οποίος συνδέεται με τον βομβαρδισμό στο Χάρκοβο,.

Η σαμποτέρ συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025. Η Λεμετσένκο δεν αρνήθηκε τις κατηγορίες που τής αποδίδονται, αλλά είπε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ένοχο «ηθικά».

Η ομολογία

Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης 23 ετών, μετά την οποία η Λεμετσένκο έδωσε την τελική της ομολογία. Το Mediazona τη δημοσιεύει ολόκληρη:

«Όπως βλέπετε, δεν έχω σημειώσεις, δεν έχω προετοιμαστεί ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι θα αυτοσχεδιάσω. Πιθανότατα θα πω κάποια πράγματα που έχω ήδη πει κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αλλά ας χρησιμεύσουν ως ένα είδος περίληψης στον γενικό μονόλογο.

Λοιπόν, έχω ήδη πει ότι σε κάθε πόλεμο υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των πλευρών και κάθε πλευρά υπερασπίζεται τη δική της αλήθεια, τη δική της δικαιοσύνη. Εγώ επέλεξα τη μία πλευρά.

Δεν είμαι πολίτης της χώρας για την οποία επέλεξα να πολεμήσω, αλλά εξακολουθώ να θεωρώ την Ουκρανία το σπίτι μου. Αγαπώ αυτή τη χώρα και αγαπώ το Χάρκοβο ατελείωτα.

Υπάρχει μια γειτονιά στο Χάρκοβο που ονομάζεται Βόρεια Σαλτόβκα. Περίπου 500.000 άνθρωποι - μισό εκατομμύριο - ζούσαν εκεί. Μερικοί από τους φίλους μου, συμπεριλαμβανομένου του κομμωτή μου, ζούσαν εκεί.

Μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και τους βομβαρδισμούς, δεν έμεινε ούτε ένα σπίτι άθικτο σε αυτή τη γειτονιά. Ούτε ένα. Και δεν μιλάω μόνο για σπασμένα παράθυρα - ολόκληρες κατεστραμμένες εισόδους.

Υπήρξαν εκρήξεις ακριβώς δίπλα στο κτίριό μου. Η γειτόνισσά μου Άνια και ο τετράχρονος γιος της, Νικίτα, έμεναν στον πρώτο όροφο. Μια οβίδα εξερράγη ακριβώς κάτω από τα παράθυρά τους, κάτω από τον πρώτο όροφο. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Άνια και τον γιο της, Νικίτα, αυτή τη στιγμή - αν είναι ζωντανοί ή όχι.

Έχασα φίλους σε αυτόν τον πόλεμο, έναν συγγενή - τον δεύτερο ξάδερφό μου - και συναδέλφους στην πλατφόρμα. Ο πόλεμος είναι απαίσιος. Δεν μπορούσα να μείνω στην άκρη.

Σε κάθε πόλεμο, οι άνθρωποι που εμπλέκονται είτε προσπαθούν να πολεμήσουν είτε το σκάσουν. Το σκάνε, δεν ξέρω, ίσως από δειλία, αδυναμία. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου δειλό ή αδύναμο άτομο. Αποφάσισα να πολεμήσω ενάντια σε αυτό - ενάντια στη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα.

Ίσως τα λόγια μου να χειροτερεύουν την κατάστασή μου, αλλά η τιμή και η συνείδησή μου είναι πιο σημαντικά για μένα. Έκανα αυτό που θεώρησα καλύτερο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου. Τύψεις και μετάνοια—λοιπόν, ίσως το κάνω αυτό στην επιθανάτια κλίνη μου, αλλά προς το παρόν, τα πράγματα παραμένουν ως έχουν. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω».

Γιούλια Λεμετσένκο: Η ακατάθεση στο δικαστήριο και το χρονικό της δράσης της

Πριν από τις εναρκτήριες αγορεύσεις στο 2ο Δυτικό Στρατιωτικό Δικαστήριο, αναγνώστηκε από τον δικαστή Βαντίμ Κρασνόφ η κατάθεση που έδωσε η Γιούλια Λεμετσένκο κατά τη διάρκεια ανακρίσεων μετά τη σύλληψή της τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τα αρχεία, η Λεμετσένκο γεννήθηκε στο Στάρι Όσκολ και έζησε στο Βορόνεζ. Το 2014, ο σύζυγός της βρήκε νέα δουλειά και μαζί με τον γιο τους, μετακόμισαν στο Χάρκοβο.

Η Λεμετσένκο και ο σύζυγός της χώρισαν αργότερα. Η Λεμετσένκο ξεκίνησε να ασχολείται με την άρση βαρών, εργάστηκε ως προπονήτρια και έγινε πρωταθλήτρια Ουκρανίας στο άθλημα το 2021.

Μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής, έφυγε πρώτα για τη Γερμανία, αλλά το 2023 επέστρεψε στην Ουκρανία και αποφάσισε να ενταχθεί στη Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας, αλλά τελικά πέρασε μόνο τη συνέντευξη.

Την άνοιξη του 2024, ένα πυρομαχικό εξερράγη κοντά στο σπίτι της στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρα στο διαμέρισμά της. Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ανακαινίσεις, η Γιούλια μετακόμισε στο Κίεβο, όπου έλαβε εκπαίδευση στη σκοποβολή, τον έλεγχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την κατασκευή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τον Λεμετσένκο, οι εκπαιδευτές απέφυγαν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με τη μονάδα στην οποία υπηρετούσαν. Ως αποζημίωση, της υποσχέθηκαν την ουκρανική υπηκοότητα.

«Έχετε λάβει την ουκρανική υπηκοότητα;» ρώτησε υπονοητικά ο δικαστής Κρασνόφ, διακόπτοντας την ανάγνωση του υλικού. «Όχι ακόμα», απάντησε η Λεμετσένκο.

Τον Αύγουστο του 2024, ταξίδεψε μέσω Οδησσού, Κισινάου και Τιφλίδας στο Βορόνεζ, όπου κάποτε ζούσε, και από εκεί επικοινώνησε με την LSR. Στη Λεμετσένκο δόθηκαν 1.500 δολάρια και 300.000-350.000 ρούβλια για να προετοιμάσει το σαμποτάζ. Αγόρασε όλα τα συστατικά για τη βόμβα και κατασκεύασε η ίδια περίπου 10 κιλά εκρηκτικών.

Τον Οκτώβριο, η Λεμετσένκο ανατίναξε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Έλαβε επιπλέον 300.000 ρούβλια για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Τον Νοέμβριο, της ζητήθηκε να βρει τον διοικητή της αεροπορικής βάσης, Συνταγματάρχη Αλεξέι Λόμποντα, στο Βορόνεζ, τον οποίο η ουκρανική εισαγγελία υποψιάζεται ότι ηγήθηκε των επιθέσεων στο Χάρκοβο.

Ο δικαστής Κρασνόφ ρώτησε γιατί η κατηγορούμενη είχε βοηθήσει στην κατασκοπεία του στρατιωτικού. Απάντησε ότι ήθελε να είναι χρήσιμη στον αγώνα κατά όσων βομβάρδιζαν την πόλη της.

«Υπερασπιζόμουν το σπίτι μου», είπε ο Λεμετσένκο. «Δεν θεωρείς την πατρίδα σου το Στάρι Όσκολ;», τη ρώτησε ο δικαστής. «Το σπίτι μου είναι το Χάρκοβο!», απάντησε η ίδια.

Τον Ιανουάριο του 2025, ενώ συνέχιζε να παρακολουθεί τον Λόμποντα, η Λεμετσένκο συναρμολόγησε δύο ακόμαη βόμβες. Συνελήφθη λίγο αργότερα . Σύμφωνα με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, η γυναίκα βρισκόταν υπό παρακολούθηση τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο, αφού ταξίδεψε στην Αίγυπτο για μια συνάντηση με Ουκρανούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών.

Ο δικαστής Κρασνόφ ρώτησε αν κατάλαβε σε τι χρησίμευε η βόμβα. «Πιθανώς για κάποιο νέο σαμποτάζ», είπε η κατηγορούμενη, προσθέτοντας ότι οι βόμβες υποτίθεται ότι είχαν παραληφθεί από άλλα άτομα.

«Δεν σου είπαν να ανατινάξεις ολόκληρη την είσοδο όπου μένει;», ρωτήθηκε. «Όχι, σίγουρα δεν θα το έκανα αυτό», απάντησε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και στο δικαστήριο, η Λεμετσένκο παραδέχτηκε τις πράξεις που της αποδίδονται, αλλά είπε ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό της ένοχη «από ηθικής άποψης».

Ο δικαστής Κρασνόφ ρώτησε γιατί η Λεμετσένκο επέλεξε μια τόσο ριζοσπαστική μέθοδο αγώνα, αντί, για παράδειγμα, να παράσχει ιατρική βοήθεια στους τραυματίες.

«Μπορώ να απαντήσω μόνο με μια ρητορική ερώτηση: γιατί η Ρωσία καταφεύγει στη βία και καταστρέφει ουκρανικές πόλεις; Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, βλέπετε;», είπε η Λεμετσένκο.

Ο δικαστής αντέτεινε ότι ο πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει εδώ και οκτώ χρόνια μέχρι τότε. Η κατηγορούμενη απάντησε ότι η σύγκρουση είχε παγώσει στις αρχές του 2022 και ότι ήθελε να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσε στην Ουκρανία, οπότε της προσφέρθηκε η ευκαιρία να γίνει σαμποτέρ.

Απαντώντας στο σχόλιο της δικαστή Κρασνόφ ότι τα νοσοκομεία έμειναν χωρίς ρεύμα μετά την έκρηξη στην γραμμή ηλεκτροδότησης, η Λεμετσένκο απάντησε ότι στόχος της ήταν να διακόψει το ρεύμα στο εργοστάσιο κατασκευής drones.

Περιέγραψε ότι στο Χάρκοβο, αυτή και ο γιος της συχνά έμεναν χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, αλλά λυπάται ειλικρινά που οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης μπορεί να υπέφεραν.

Σύμφωνα με τη Λεμετσένκο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, αξιωματικοί της FSB την απείλησαν με θάνατο και ένας αξιωματικός ασφαλείας κάποτε χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο, αλλά εκείνη «προσπάθησε να πει την αλήθεια».

Δεν ανακάλεσε την κατάθεσή της και δεν παραπονέθηκε για την πίεση, καθώς δεν πίστευε ότι οι δράστες θα τιμωρούνταν πραγματικά.