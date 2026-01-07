Ρωσία: Αίτημα για ανθρώπινη μεταχείριση και επιστροφή του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου που συνελήφθη από τις ΗΠΑ

Η Ρωσία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν την ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των Ρώσων πολιτών που βρίσκονται στο υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρο, το οποίο καταλήφθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη.

Το περιστατικό αφορά δεξαμενόπλοιο συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα, το οποίο οι αμερικανικές αρχές ακινητοποίησαν στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιβολής κυρώσεων.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, που επικαλείται το πρακτορείο TASS, η Μόσχα απαιτεί την άμεση επιστροφή των μελών του πληρώματος στην πατρίδα τους και ζητά πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες κράτησής τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ρωσία υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το περιστατικό εντείνει την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Μόσχας, καθώς η Ρωσία θεωρεί την ενέργεια ως υπέρβαση των αμερικανικών κυρώσεων και ζητά άμεση διπλωματική διευθέτηση.