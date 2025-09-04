Ρωσία: «Απαράδεκτη οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική ανάπτυξη στην Ουκρανία»

Η Ρωσία δε σκοπεύει να συζητήσει οποιαδήποτε πιθανή ξένη στρατιωτική ανάπτυξη στην Ουκρανία και χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αυτό ως «απαράδεκτο», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η τοποθέτησή της έγινε σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με σχέδια αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Γερμανία έχει επίσης απορρίψει αυτή την πρόταση.

Σε συνέντευξή της στη Financial Times την Κυριακή, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ευρώπη καταρτίζει «πολύ συγκεκριμένα σχέδια» για πολυεθνική ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μετά τη σύρραξη, που θα υποστηρίζονται από τις δυνατότητες των ΗΠΑ.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο είναι θεμελιωδώς απαράδεκτο και υπονομεύει την ασφάλεια», είπε η Ζαχάροβα σε εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου.

Επίσης, τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας απέρριψε ως πρόωρες τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν.