Ρωσία: «Ο Τραμπ έχει δίκιο, ο Ζελένσκι καθυστερεί την ειρήνη»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκτίμηση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters, έρχεται σε αντίθεση με αυτή Ευρωπαίων συμμάχων, που έχουν κατ’ επανάληψη υποστηρίξει ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να τερματίσει τον πόλεμο και θέλει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη, επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις από τη Δύση.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ αναφορικά με τον Πούτιν, μιλώντας χθες στο Reuters, στο Οβάλ Γραφείο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει συμφωνία». Ερωτηθείς για ποιο λόγο οι υπό τις ΗΠΑ διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα τη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς εάν συμφωνεί με τον Τραμπ: «Συμφωνώ, αυτό ισχύει ουσιαστικά. Ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική πλευρά παραμένουν ανοικτοί (σε συνομιλίες). Η ρωσική θέση είναι γνωστή. Είναι γνωστή στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, στον πρόεδρο Τραμπ και στην ηγεσία του καθεστώτος του Κρεμλίνου».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι μειώνονται οι ευκαιρίες της Ουκρανίας εάν θέλει να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. «Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα για το καθεστώς του Κιέβου και το παράθυρό του για να ληφθούν αποφάσεις κλείνει … Είναι ώρα ο Ζελένσκι να αναλάβει τις ευθύνες του και την κατάλληλη απόφαση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πάνω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους το πρώτο μισό του Ιανουαρίου, δήλωσε σήμερα ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ρωσία κατέλαβε πέρυσι 6.640 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τμήματα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που δεν ελέγχει η Ρωσία, αλλά τα οποία διεκδικεί ως δικά της. Η Ουκρανία –που έχει απορρίψει την ιδέα να χαρίσει εδάφη στη Μόσχα—θέλει οι εχθροπραξίες να σταματήσουν κατά μήκος των τωρινών γραμμών του μετώπου. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της.

Οι υπό τις ΗΠΑ διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες σε εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία ύστερα από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αν και κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν είναι εξαιρετικά απίθανο να δεχθεί κάποιους από τους όρους.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για επιπλέον συνομιλίες για την Ουκρανία μόλις συμφωνηθεί μια ημερομηνία για την επίσκεψη.