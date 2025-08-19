Ρωσία: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η Δευτέρα ήταν μια «σημαντική ημέρα για τη διπλωματία».

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στη διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο X νωρίς την Τρίτη.

Το μήνυμα του Ντμίτριεφ δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ντμίτριεφ δεν έκανε καμία ρητή αναφορά στις συναντήσεις στην ανάρτησή του.

An important day of diplomacy today with the focus on Lasting Peace not a Temporary Ceasefire. 🕊️ — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

Διεθνείς αναλυτές, τόνιζαν πως έχει μεγάλη σημασία που το λέει αυτό ο Κιρίλ Ντμίτριεφ γιατί είναι επενδυτής, είναι σύμβουλος του προέδρου της Ρωσίας για επενδυτικά θέματα και σίγουρα έχει να κάνει και με οικονομικά συμφέροντα.