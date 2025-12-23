Ρωσικό κανάλι ντύνει την προπαγάνδα με κάλαντα: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, φταίει ο Πούτιν»

Το ρωσικό κρατικό μέσο Russia Today (RT) επανέρχεται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι με ρεπορτάζ ή αναλύσεις, αλλά με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που λειτουργεί ως σατιρικό –και ταυτόχρονα προπαγανδιστικό– σχόλιο για τη Δύση.

Το βίντεο παρουσιάζεται ως «γιορτινός χαιρετισμός» προς τους Ευρωπαίους, όμως το περιεχόμενό του στοχεύει ευθέως τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με το RT, αποδίδουν κάθε κρίση στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

🎄 It’s all because of Putin! 🎄



The Kremlin’s propaganda dump, Russia Today, is once again targeting Europe — this time in the form of a Christmas song.



The video mocks the way the European establishment allegedly blames Putin for all of Europe’s problems.

The message is… pic.twitter.com/PeRyyrIiPy — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Στο οπτικοακουστικό υλικό, η αφήγηση είναι σκόπιμα καρτουνίστικη: μετανάστες, αυξημένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, πληθωρισμός, φόροι, γραφειοκρατία, ακόμη και η αδυναμία αγοράς δώρων για τα παιδιά παρουσιάζονται ως «ευρωπαϊκά προβλήματα» που –υποτίθεται– αποδίδονται συλλήβδην στον Ρώσο πρόεδρο.

Η επαναλαμβανόμενη δομή των στίχων, με ρητορικές ερωτήσεις που καταλήγουν πάντα στην ίδια απάντηση, ενισχύει το σατιρικό μοτίβο: «φταίει ο Πούτιν».

Η λεζάντα του RT, «Όχι, δεν κάνουμε λάθος: Το RT συγχαίρει τους κατοίκους των δυτικών χωρών και καλεί σε τυφλή πίστη μόνο στον Άγιο Βασίλη», λειτουργεί ως ειρωνικό σχόλιο απέναντι σε όσα το μέσο θεωρεί «δυτικές δικαιολογίες».

Το βίντεο κλείνει με έναν ακόμη «χαιρετισμό» προς τους «αγαπητούς Ευρωπαίους», καλώντας τους να «πιστεύουν τυφλά μόνο στον Άγιο Βασίλη».

Το RT επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη σάτιρα ως εργαλείο αποδόμησης της ευρωπαϊκής κριτικής προς τη Μόσχα. Η τεχνική είναι γνωστή: όταν μια κατηγορία ωθείται στο σημείο του παραλόγου, επιχειρείται να καταστεί γελοία και, τελικά, να αμφισβητηθεί πλήρως.

Έτσι, το μήνυμα που υπονοείται είναι ότι «αν ο Πούτιν κατηγορείται για όλα, τότε δεν φταίει για τίποτα».

Η σάτιρα, όμως, όταν χρησιμοποιείται από κρατικά μέσα με σαφή πολιτική στόχευση, μετατρέπεται σε εργαλείο προπαγάνδας. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν περιορίζεται σε χιουμοριστική κριτική, επιδιώκει να ανατρέψει την ευρωπαϊκή αφήγηση για τις συνέπειες του πολέμου, να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις των ρωσικών ενεργειών και να παρουσιάσει τη Δύση ως υπερβολική, αφελή ή ανίκανη.

Με αυτόν τον τρόπο, το RT αξιοποιεί τη γιορτινή αισθητική για να προωθήσει ένα πολιτικό μήνυμα, ντύνοντας την προπαγάνδα με τον μανδύα της «αθώας» χριστουγεννιάτικης σάτιρας.