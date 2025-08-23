Ρώσος που εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ έριξε κουτουλιά σε CEO: Ξύπνησε στο νοσοκομείο με εφτά ράμματα το θύμα

Την τρομακτική στιγμή που οδηγός της Uber επιτέθηκε σε πελάτη, επειδή ήθελε να βάλει τον σκύλο του στο όχημα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στις ΗΠΑ.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, του δίνει μία κουτουλιά, μετά μία γροθιά και τον αφήνει στο έδαφος αναίσθητο. Στη συνέχεια, μπαίνει στο ταξί και φεύγει.

Το θύμα της επίθεσης, ο Μπράιαν Κόμπελ ξύπνησε στο νοσοκομείο με επτά ράμματα στο κεφάλι.

Illegal from Russia, who drives for Uber, assaulted a Biotech CEO in April in downtown Charleston, South Carolina.



Bryan Kobel (45) alleges he sustained a concussion from being attacked by Uliumdzhiev Vadim Nikolaevich (42).



Kobel is now suing Uber.pic.twitter.com/8xT48HyLp3 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 21, 2025

Δράστης, ο Ρώσος οδηγός Βαντίμ Ουλιουμντζίεφ, που εργαζόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό.

Το θύμα, που είναι διευθύνων σύμβουλος εταιρείας βιοτεχνολογίας, μήνυσε την Uber για να την αναγκάσει να προστατεύει καλύτερα τους πελάτες της.