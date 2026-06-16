Ρώσος σκιτσογράφος που επέκρινε τον Πουτίν δολοφονήθηκε στην Πολωνία

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία Ρώσου σκιτσογράφος και επικριτή του Πούτιν τη Δευτέρα (15/06) στην Πολωνία. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο Λευκορώσων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η πολωνική εισαγγελία και η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπροσώπου της εισαγγελίας, ο Ρόμπερτ Κουζοφκόφ, 44 ετών, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής και τραυματίστηκε θανάσιμα στην Μπιάλα-Ποντλάσκα.

«Ερευνα διεξάγεται (…) για τον φόνο υπηκόου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ηλικίας 44 ετών (…) γνωστού στα μέσα με το όνομα Σεμιόν Σκρεπέτσκι», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Λούμπλιν.

Σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές, ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι δολοφονήθηκε χθες, το πρωί της Δευτέρας στον δρόμο από άνδρα που τον πυροβόλησε με περίστροφο τρεις φορές. Οταν ο καλλιτέχνης έπεσε, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.

Το έργο του σκιτσογράφου

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι είναι γνωστός για τα συχνά προκλητικά σκίτσα του που αναπαριστούσαν πολιτικές προσωπικότητες της Ρωσίας όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γιόζεφ Στάλιν, ο τσετσένος Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Ενα από τα πιo διάσημα έργα του είναι ένα κλασσικό ορθόδοξο εικόνισμα που αναπαριστά τον Στάλιν να κρατά στην αγκαλιά του τον Πούτιν, όπως η Παρθένος Μαρία τον Χριστό.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι μετακόμισε στην Πολωνία το 2021, καθώς όπως είχε δηλώσει φοβόταν την πολιτική δίωξη στην Ρωσία.