Ρότερνταμ: Βίντεο από τη στιγμή μετωπικής σύγκρουσης δύο τραμ - Αναφορές για 15 τραυματίες

Σοκ έχει προκαλέσει η σύγκρουση δύο τραμ, που στην συνέχεια εκτροχιάστηκαν, στην ολλανδική πόλη του Ρότερνταμ το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Ρότερνταμ-Ράινμοντ δήλωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 11:10 π.μ. στην εμβληματική γέφυρα Erasmus, στην οποία τέθηκε σε ισχύ προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μαζί με ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ (air ambulance), ενώ επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ένα εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές.

Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που τα δύο τραμ συγκρούστηκαν. Το ένα τραμ φαίνεται να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο ακινητοποιημένο βαγόνι.

🇳🇱 Rotterdam



Dramatyczna kolizja dwóch tramwajów na moście Erasmusbrug.



Jeden stał w miejscu (czekał na otwarty most), drugi nadjechał z dużą prędkością i uderzył w niego od tyłu. Impakt był tak silny, że fragmenty posypały się na wszystkie strony, a jeden z tramwajów… pic.twitter.com/Mojp3HV3RA — Raport Światowy (@RaportSwiatowy) July 22, 2026

Η έρευνα των ολλανδικών Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία μεταφορών RET, που διαχειρίζεται τα τραμ στο Ρότερνταμ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Είδαμε το βίντεο και είμαστε βαθύτατα σοκαρισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τους επιβάτες που βρίσκονταν στο όχημα».

«Όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στα θύματα, στο εμπλεκόμενο προσωπικό και στους επιβάτες», συνέχισε, προσθέτοντας ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να εξακριβωθεί πώς συνέβη αυτό».