Ρουμανία προς ΕΕ: «Το βέτο δεν είναι συνεργασία – Η Ουκρανία χρειάζεται ειδικό καθεστώς»

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, σε συνέντευξή του στο Euronews και το Euronews Romania, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί, αλλά με ρεαλισμό και πολιτική ευελιξία. Παράλληλα, άσκησε έμμεση κριτική στην Ουγγαρία για το βέτο που εμποδίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

«Η Συνθήκη της ΕΕ απαιτεί πιστή συνεργασία. Ένα συστηματικό βέτο δεν είναι συνεργασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νταν, τονίζοντας ότι η λύση βρίσκεται στη διπλωματία και την αναζήτηση «χρυσής τομής».

Ειδικό καθεστώς για την Ουκρανία

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανέδειξε ένα νέο ζήτημα που επηρεάζει την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας: τη γεωργία. Όπως εξήγησε, η Ουκρανία διαθέτει τεράστια αγροτική παραγωγή, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ανισορροπίες στους μηχανισμούς της ΕΕ.

«Η Ουκρανία δεν πληροί ακόμη τα πρότυπα της ΕΕ στον αγροτικό τομέα», είπε, προτείνοντας ένα ειδικό καθεστώς που θα επιτρέπει στην Ουκρανία να συνεχίσει τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, ενώ στους υπόλοιπους τομείς να αντιμετωπίζεται ως ισότιμο μέλος.

Ρωσική πίεση στη Μολδαβία

Ο Νταν αναφέρθηκε και στη Μολδαβία, την οποία χαρακτήρισε «έτοιμη για ένταξη», μετά τη φιλοευρωπαϊκή ψήφο στις βουλευτικές εκλογές. Κατήγγειλε ότι η Ρωσία άσκησε έντονη πίεση στη χώρα, με παραπλανητικά αφηγήματα περί πολέμου και αποσταθεροποίησης.

«Οι πολίτες της Μολδαβίας έκριναν ορθολογικά για το μέλλον τους», σημείωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα, ακόμη κι αν δεν εγκαινιαστούν επίσημα.

Πηγή: euronews.com