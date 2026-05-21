Ρούμπιο: «Καμία συμφωνία με το Ιράν εάν η Τεχεράνη εφαρμόσει διόδια στα Στενά του Ορμούζ»

Αιχμηρή επίθεση εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας ορισμένες χώρες για πλήρη αδράνεια όσον αφορά την υποστήριξη των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για τη Σουηδία -όπου αύριο, Παρασκευή, θα συναντηθεί με τους ομολόγους του- ο Ρούμπιο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον.

Όπως υπογράμμισε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν τους ζήτησε να στείλουν στρατεύματα ή μαχητικά αεροσκάφη, ωστόσο εκείνοι αρνούνται να συνεισφέρουν ακόμα και στα βασικά, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθιά ενόχληση στην αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στο Ιράν θα προωθήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να τονίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί θα μεταβούν στην Τεχεράνη σήμερα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό θα προωθήσει τα πράγματα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα είπε πως μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα ήταν ανέφικτη αν η Τεχεράνη εφαρμόσει ένα σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.