Ρούμπιο: «Θα επανεξετάσουμε τη σχέση των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον «θα επανεξετάσει» τη σχέση της με το NATO.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο | (AP Photo/Evan Vucci)
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται να «επανεξετάσει» τη σχέση της με το NATO αφού τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται.

«Νομίζω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αφού τερματιστεί αυτή η σύγκρουση (σ.σ. ο πόλεμος εναντίον του Ιράν), θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση» με τον οργανισμό του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, είπε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αξία του NATO για τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας», επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τονίζοντας ότι την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

