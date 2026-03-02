Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε σήμερα τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, λέγοντας ότι περιορίζουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους, τονίζοντας όμως ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο.

«Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ εκεί, μαζί με το Ισραήλ, επειδή εξαλείφεται, μειώνεται η δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες, βαλλιστικούς πυραύλους», είπε ο Ρούτε μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση ARD από τις Βρυξέλλες.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε κάτι τέτοιο. Μεμονωμένοι σύμμαχοι κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ», διαβεβαίωσε.