Σαβάνα Γκάρθι: To σπαρακτικό βίντεο της παρουσιάστριας του NBC προς τους απαγωγείς της μητέρας της

Συγκλονίζει η είδηση με την παρουσιάστρια του NBC, της οποίας την μητέρα απήγαγαν. Η δημοσιογράφος Σαβάνα Γκάθρι (Savannah Guthrie) δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ζητώντας με δάκρυα στα μάτια την επιστροφή της απαχθείσας μητέρας της και ζητώντας από τους απαγωγείς της αποδείξεις ότι η 84χρονη είναι ακόμα ζωντανή.

«Θέλουμε να ακούσουμε νέα σας και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε», λέει η παρουσιάστρια του NBC, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram. «Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας».

Υπενθυμίζεται ότι, η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στη μέση της νύχτας από το σπίτι της στην πολιτεία της Αριζόνα των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι υποψιάζονται ότι απήχθη και συνεργάζονται με το FBI για την επαλήθευση της γνησιότητας ενός πιθανού σημειώματος για λύτρα.

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», είπε η παρουσιάστρια του NBC στο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη το βράδυ. «Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες χειραγωγούνται εύκολα.

«Πρέπει να γνωρίζουμε χωρίς αμφιβολία ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε».

Είναι τυπική διαδικασία σε υποθέσεις ομηρίας και απαγωγής οι διαπραγματευτές να απαιτούν απόδειξη ζωής από τους απαγωγείς. Δεν είναι σαφές εάν τα παιδιά της Νάνσι Γκάθρι έλαβαν εντολή να το κάνουν από τις αρχές.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθούν να μιλάνε με όποιον είχε επαφή με τη Νάνσι Γκάθρι το περασμένο Σαββατοκύριακο και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας ύποπτος ή άτομο που να ενδιαφέρεται.

Το βίντεο της Σαβάνα Γκάρθι

Η Σαβάνα Γκάθρι, μαζί με την αδερφή της Άνι και τον αδερφό της Κάμερον, δήλωσε στο βίντεο ότι γνώριζαν ένα φερόμενο σημείωμα λύτρων, το οποίο στάλθηκε σε τουλάχιστον ένα μέσο ενημέρωσης.

«Μαμά, αν το ακούς αυτό, είσαι μια δυνατή γυναίκα», είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής Today με σπασμένη φωνή. «Όλοι σε ψάχνουν, μαμά. Παντού. Δεν θα ησυχάσουμε. Τα παιδιά σας δεν θα ησυχάσουν μέχρι να είμαστε ξανά μαζί.

Οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Νάνσι Γκάθρι μπορεί να είναι σε άσχημη κατάσταση υγείας χωρίς τα φάρμακά της, κάτι που ανέφερε η Σαβάνα Γκάθρι στο βίντεο.

«Η μαμά μας είναι η καρδιά μας και το σπίτι μας», είπε. «Η υγεία της, η καρδιά της είναι εύθραυστη. Ζει με συνεχή πόνο.

«Δεν έχει κανένα φάρμακο. Τα χρειάζεται για να επιβιώσει. Τα χρειάζεται για να μην υποφέρει.» Η αδερφή της, Άνι, είπε ότι «λείπει το φως από τη ζωή μας».

«Μαμά», είπε, «αν ακούς, χρειαζόμαστε να γυρίσεις σπίτι. Μας λείπεις.»

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγο μετά την ανάρτηση του βίντεο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την υπόθεση στο Truth Social.

Είπε ότι δίνει εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της έρευνας και «να επιστρέψει η μητέρα της με ασφάλεια στο σπίτι».

«Μίλησα με τη Σαβάνα Γκάθρι και της ενημέρωσα ότι δίνω εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βρίσκονται στην πλήρη διάθεση της οικογένειας και των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου αμέσως», είπε, προσθέτοντας ότι το έθνος προσεύχεται για την οικογένειά της.