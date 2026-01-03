Σαββατοκύριακο στα Τίρανα: Απόδραση στην ανερχόμενη πρωτεύουσα των Βαλκανίων

Τα Τίρανα είναι μια πόλη ιδανική για κοντινή απόδραση, μια πρωτεύουσα με μεγάλη σκοτεινή ιστορία που έχει ανασυγκροτηθεί και εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια. Πολύχρωμα παλιά κτίρια, σύγχρονοι ουρανοξύστες, καταπράσινα πάρκα, ιστορία που συνδυάζει οθωμανικές, κομμουνιστικές και σύγχρονες επιρροές, αλλά και μια χαλαρή, νεανική ατμόσφαιρα, καθιστούν τα Τίρανα ιδανικό προορισμό για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο.

