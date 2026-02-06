Σάλος με την ανάρτηση Τραμπ για τους Ομπάμα: Και οι ρεπουμπλικάνοι έξαλλοι με τον ρατσισμό του

Το ένα μετά το άλλο ξεπερνά τα όρια του τι συνιστά ταμπού ο Ντόναλντ Τραμπ, αναπαράγοντας πρόσφατα ένα ρατσιστικό στερεότυπο που θυμίζει Αμερική του Μεσοπολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Truth Social, ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που πραγματεύεται τις προεδρικές εκλογές του 2020, στο οποίο αποτυπώνει ως πιθήκους το ζεύγος του πρώην προέδρου και της πρώην πρώτης κυρίας, Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα.

Αυτή τη φορά φαίνεται πως ο Τραμπ το παράκανε τόσο, ώστε προσκάλεσε δριμεία κριτική και από τους κόλπους του κόμματός του, με πολλούς Ρεπουμπλικάνους να απαιτούν τη διαγραφή της ανάρτησης.

Ο Τραμπ ξεπέρασε και τα όρια των Ρεπουμπλικάνων

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο μόνος μαύρος γερουσιαστής από το κόμμα του στο Κογκρέσο, κάλεσε τον Τραμπ να αφαιρέσει το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social.

«Προσεύχομαι αυτό να μην είναι αλήθεια, γιατί είναι το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει να βγαίνει από αυτόν τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος πρέπει να το κατεβάσει», δήλωσε ο συντηρητικός γερουσιαστής με ανάρτηση στο X.

Στη δική του αντίδραση κατά του βίντεο για το ζεύγος Ομπάμα, ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στο Κογκρέσο, Χακίμ Τζέφρις, εξαπέλυσε μύδρους κατά Τραμπ:

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ελεεινό, σαλεμένο και άθλιο παράσιτο», δήλωσε ο Αφροαμερικανός Δημοκρατικός στο X. «Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να καταγγείλει αμέσως την αποκρουστική μισαλλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, το βίντεο είχε ήδη λάβει πολλές χιλιάδες «likes» στο Truth Social, από τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες κάνει «σινιάλο» πλόν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Περνώντας στην αντεπίθεση ο Λευκός Οίκος αντέκρουσε τις κατηγορίες, μιλώντας για «ψευδοαγανάκτηση».

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από (σ.σ. την ταινία) Βασιλιά των Λιονταριών.

Σταματήστε αυτή την ψευδοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που, σήμερα, σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2028 και ενός από τους πιο σφοδρούς επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, επέκρινε την ανάρτηση.

«Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», έγραψε στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, αναρτώντας το στιγμιότυπο του βίντεο στο οποίο εικονίζονται τα πρόσωπα των συζύγων Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων.