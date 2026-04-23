Σάλος με την υπόθεση εξαφάνισης και πιθανής δολοφονίας στην Τουρκία: Πώς εμπλέκεται πολιτικό πρόσωπο

Πώς ο πρώην κυβερνήτης επαρχίας στην Τουρκία μπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισης και πιθανής δολοφονίας φοιτήτριας.

Αστυνομία στην Τουρκία
Πρώην κυβερνήτης της επαρχίας Τούντζελι προφυλακίστηκε στην Τουρκία, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισης και πιθανής δολοφονίας μιας φοιτήτριας το 2020. 

Ο φερόμενος ως δολοφόνος, είναι ο γιος του κυβερνήτη και ο πατέρας του συνελήφθη για καταστροφή, απόκρυψη ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. 

 

Όπως επισημαίνεται στον ANT1, η υπόθεση μπήκε ξανά στο κάδρο των ερευνών καθώς ανώνυμος μάρτυρας οδήγησε τους ερευνητές στην υποψία σεξουαλικής επίθεσης και δολοφονίας της νεαρής κοπέλας. 

Ο νεαρός μάλιστα, φέρεται να είναι αυτός που ζήτησε από τον σωματοφύλακα του πατέρα του να ξεφορτωθεί τη σορό της κοπέλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκαπέντε  ύποπτοι έχουν συλληφθεί από τις 14 Απριλίου.

Η πιθσνή δολοφονία έχει σηκώσει αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις ενώ η τοπική κοινωνία και οι συγγενείς της φοιτήτριας κάνουν λόγο για «προστασία δολοφόνων έξι χρόνια» και «απόκρυψη αλήθειας». 

