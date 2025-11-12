«Συγγνώμη» ζήτησε ακτοπλοϊκή εταιρεία καθώς φέρεται ότι ένα από τα πλοία της γραμμής της, κατά τη διάρκεια ταξιδιού προέβαλε στις κεντρικές οθόνες πορνογραφική ταινία.

Όπως περιγράφει ο Guardian, χιλιάδες επιβάτες με παιδιά, στο δρομολόγιο Γαλλία προς Νιούχαβεν, άρχισαν να «ουρλιάζουν» όταν έπαιξε ροζ περιεχόμενο.

Η εταιρεία DFDS ανέφερε ότι η ταινία ενηλίκων έπαιξε «καταλάθος» στην τηλεόραση του σαλονιού στους επιβάτες που παρακολουθούσαν τον αγώνα της Φόρμουλα 1, με αποτέλεσμα τα παιδιά που βρίσκονταν στο πλοίο να εκτεθούν σε αυτό που ένας επιβάτης περιέγραψε ως «σκληρό πορνό».

Η DFDS δήλωσε ότι το πλήρωμα δεν γνώριζε ότι η ταινία επρόκειτο να προβληθεί και πρόσθεσε: «Μόλις το πλήρωμα ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, το κανάλι άλλαξε αμέσως».

Μιλώντας στην εφημερίδα Argus στο Μπράιτον, ένας επιβάτης, που επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος, περιέγραψε το περιστατικό: «Ξαφνικά, τα παιδιά έτρεξαν φωνάζοντας από το χώρο αναπαυτικών καναπέδων. Μερικοί γονείς βγήκαν έξω και ζητούσαν από τον υπάλληλο να διορθώσει την τηλεόραση, λέγοντας: Υπάρχει σκληρό πορνό στην τηλεόραση». Δεν μπορούσα να το δω, αλλά το άκουγα».