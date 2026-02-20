Σάλος στη Βοσνία: Συναυλίες του Τόμσον υπό έρευνα για ναζιστικούς χαιρετισμούς

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η βοσνιακή εισαγγελία ανέφερε ότι «δέχθηκε πολλές καταγγελίες» για τη συναυλία καθώς και καταγραφές «βίντεο» όσων συνέβησαν.

«Ο φάκελος διαβιβάστηκε σε εισαγγελέα, η απόφαση του οποίου (σ.σ. για ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων) θα ανακοινωθεί μόλις ληφθεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συμβάν πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ειδικά από σερβοβόσνιους πολιτικούς, που απαίτησαν να απαγορευτεί στον Τόμσον η είσοδος στη Βοσνία.

Η πρεσβεύτρια του Ισραήλ στη χώρα, η Γκαλίτ Πελέγκ, κατήγγειλε τις «σοκαριστικές σκηνές με νεαρούς στη Σίροκι Μπρίεγκ να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς» και τόνισε πως «τέτοιες εκδηλώσεις μίσους πρέπει να εξαλειφθούν», παροτρύνοντας τις αρχές να αντιμετωπίσουν το συμβάν με «αυστηρότητα» και να εγγυηθούν «λογοδοσία».

Η ομάδα του τραγουδιστή αντέτεινε μέσω Facebook ότι «η μόνη αλήθεια» είναι πως «γιορτάστηκαν η ζωή, η ενότητα και το συναίσθημα» στις συναυλίες στο Σίροκι Μπρίεγκ.

«Ο Τόμσον ουδέποτε εξύμνησε, και δεν θα εξυμνήσει ποτέ, τον ναζισμό ή τον φασισμό (…) Κάθε άλλη ερμηνεία είναι εσκεμμένη παραποίηση των γεγονότων», επέμεινε.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία παρότρυνε τις δικαστικές αρχές να ενεργήσουν, υπογραμμίζοντας ότι «η εξύμνηση και η μετατροπή της φασιστικής ιδεολογίας σε κοινοτοπία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Οι αποστολές του ΟΑΣΕ (του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και του ΟΗΕ στο Σαράγεβο εξέφρασαν την «ανησυχία» τους, τονίζοντας τον «κίνδυνο μετατροπής του εξτρεμισμού σε κοινοτοπία».

