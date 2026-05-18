Σάλος στη βρετανική τηλεόραση: Καταγγελίες για βιασμούς και ελλιπή προστασία σε γνωστό ριάλιτι

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως μέσα από τη νέα ερευνητική εκπομπή του BBC, Panorama, με τίτλο «η σκοτεινή πλευρά του Married at First Sight». Δύο γυναίκες που συμμετείχαν στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν σε εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσαν θύματα βιασμού από τους «συζύγους» τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι δύο γυναίκες αποφάσισαν να μιλήσουν ανοιχτά, καταγγέλλοντας παράλληλα την εταιρεία παραγωγής CPL και το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 για ελλιπή προστασία.

Οι καταγγελίες των συμμετεχουσών

Σύμφωνα με την έρευνα του BBC, οι καταγγελίες εστιάζουν σε σοβαρά κενά ασφαλείας και υποστήριξης. Η πρώτη γυναίκα κατήγγειλε στο BBC ότι ο τηλεοπτικός της σύζυγος τη βίασε και την απείλησε κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού.

Η δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται ότι είχε ενημερώσει τόσο το Channel 4 όσο και την εταιρεία παραγωγής CPL για τον φερόμενο βιασμό της πριν καν προβληθεί ο κύκλος της σειράς στον οποίο συμμετείχε. Παρά την ενημέρωση, τα επεισόδιά της μεταδόθηκαν κανονικά.

Και οι δύο συμμετέχουσες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα δεν έκανε τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσει τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα.

Η απάντηση του Channel 4 και της εταιρείας παραγωγής

Στον απόηχο αυτών των σοβαρών κατηγοριών, το Channel 4 προχώρησε σε άμεσες κινήσεις, αφαιρώντας όλους τους κύκλους της εκπομπής από την πλατφόρμα streaming του, ενώ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής έρευνας για την ευημερία των συμμετεχόντων.

Το δίκτυο χαρακτήρισε αρχικά τις καταγγελίες ως «εντελώς ανεπιβεβαίωτες και αμφισβητούμενες». Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Channel 4, Priya Dogra, προχώρησε σε επίσημη δήλωση, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου στους συμμετέχοντες που έχουν σαφώς ταλαιπωρηθεί μετά τη συμμετοχή τους στο Married at First Sight UK. Η ευημερία τους είναι πάντα υψίστης σημασίας. [...] Θα ήταν εντελώς ακατάλληλο για μένα να σχολιάσω αυτές τις πολύ σοβαρές καταγγελίες [...] δεν είναι κάτι για το οποίο το Channel 4 είναι σε θέση να αποφανθεί».

Η κ. Dogra υπερασπίστηκε τις αρχικές ενέργειες του δικτύου, δηλώνοντας ότι με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν τότε, το Channel 4 έδρασε γρήγορα και με ευαισθησία. Ωστόσο, αναγνώρισε την ανάγκη για βελτίωση, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη αναθέσει εξωτερική αξιολόγηση για τις διαδικασίες πρόνοιας των διαγωνιζομένων.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της CPL, της ανεξάρτητης εταιρείας που παράγει τη βρετανική εκδοχή της εκπομπής, δήλωσαν στο BBC ότι το σύστημα πρόνοιας που εφαρμόζουν αποτελεί «χρυσό κανόνα» και κορυφαίο στον κλάδο, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ενήργησε κατάλληλα σε όλες τις περιπτώσεις.