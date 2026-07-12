Σαν να βγήκε από το Black Mirror: Το ατσάλινο κουτί που θα καταγράφει «κάθε βήμα» προς το τέλος της ανθρωπότητας

Σύντομα μια επιβλητική ατσάλινη κατασκευή θα τοποθετηθεί σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στη δύσβατη δυτική ακτή της Τασμανίας. Ο σκοπός της μοιάζει αρκετά δυστοπικός: να καταγράψει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή.

Το ατσάλινο κουτί που μοιάζει με έναν μονόλιθο ακουμπησμένο στη μέση του πουθενά είναι γνωστό ως «Earth’s Black Box» (Το Μαύρο Κουτί της Γης) και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.

Η κατασκευή

To Earth's Black Box έχει περίπου το μέγεθος ενός αστικού λεωφορείου και είναι φτιαγμένο από ατσάλι πάχους 7,5 εκατοστών. Θα περιβάλλεται από τσιμεντένια πάνελ για να προστατευτεί και θα καλύπτεται από μια εξαιρετικά ανθεκτική γυάλινη οροφή, κάτω από την οποία θα βρίσκονται ηλιακά πάνελ ώστε να τροφοδοτούν με ενέργεια ό,τι βρίσκεται στο εσωτερικό του.

Η λειτουργία του

Το κουτί θα καταγράφει εκατοντάδες κλιματικά δεδομένα και συναφείς πληροφορίες:

θερμοκρασίες

την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

ακόμα και πολιτικές ομιλίες και εκθέσεις για το κλίμα.

Πρόκειται ουσιαστικά για «μια σχεδόν άφθαρτη, αυτόνομα τροφοδοτούμενη συσκευή καταγραφής δεδομένων», δήλωσε ο Rob Beamish, ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής της περιβαλλοντικής εταιρείας επικοινωνίας Rouser Lab, που συμμετέχει στο έργο.

Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τα ευρύματα εν καιρώ μέσω του διαδικτύου, ενώ όσοι επισκέπτονται το σημείο να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με το σύστημα μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

«Μαύρο κουτί» για την ανθρωπότητα του μέλλοντος

Ωστόσο, ο στόχος του μακροπρόθεσμα είναι δυσοίωνος αφού σκοπός του είναι οι καταγραφές του να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για μελλοντικούς πολιτισμούς, σε περίπτωση που η κλιματική αλλαγή οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του έργου, το Μαύρο Κουτί θα παρέχει «μια αμερόληπτη καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρρευση του πλανήτη».

Το έργο συνδυάζει στοιχεία καλλιτεχνικής εγκατάστασης, αποθήκης δεδομένων, χρονοκάψουλας και συμβολικής προειδοποίησης, αφού ένας από τους σκοπούς των δημιουργών του είναι να αφυπνίσουν το κοινό απέναντι στην ολοένα εντεινόμενη κλιματική κρίση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο το έργο θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο ή θα παρακινήσει πραγματικά τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση. Επιπλέον, τίθεται το πρακτικό ερώτημα του πώς οι μελλοντικές γενιές θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του. «Δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι η τεχνολογία σε μια κοινωνία που θα έχει καταστραφεί από την κλιματική αλλαγή», παραδέχεται ο Beamish, ένας από τους ανθρώπους πίσω από το έργο.

Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο

Η ολοκλήρωση του έργου θα αποτελέσει το τέλος μιας μακράς διαδικασίας. Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και πλήθος δημοσιευμάτων, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και στην εναρκτήρια μονολογία του Stephen Colbert στην εκπομπή The Late Show, όπου σχολίασε σαρκαστικά: «Είμαστε καταδικασμένοι».

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν το 2022. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η κατασκευή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αν και τα επιμέρους τμήματά της συναρμολογούνται.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα», λέει ο Beamish, επισημαίνοντας ότι απαιτήθηκαν πολύπλοκες μελέτες σχεδιασμού και μηχανικής, πολεοδομικές εγκρίσεις και, κυρίως, χρηματοδότηση, η οποία προήλθε σε μεγάλο βαθμό από δωρεές. Όπως αναφέρει, τα χρονοδιαγράμματα σε τέτοια έργα είναι πάντοτε αβέβαια, όμως στόχος παραμένει η λειτουργία του συστήματος έως τον Δεκέμβριο.

Τι λένε επιστήμονες για το «Μαύρο Κουτί» της ανθρωπότητας

Κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το Μαύρο Κουτί θα μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό αρχείο των φυσικών καταγραφών που ήδη διατηρεί η ίδια η Γη, διατηρώντας δεδομένα με μεγαλύτερη χρονική ακρίβεια.

Ωστόσο οι περισσότεροι φαίνεται να διαφωνούν στο ότι θα καταφέρει να ευαισθητοποιήση γύρω από της επιπτώσης της κλιματικής αλλαγής.