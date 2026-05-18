Σαν Ντιέγκο: «Ενεργή αλλά υπό έλεγχο» η κατάσταση στο Ισλαμικό κέντρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ έπειτα από αναφορές για παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή της Eckstrom Avenue, όπου βρίσκεται το τζαμί.

Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

UPDATE: Aerial footage shows a person lying in pool of blood following a reported shooting at the Islamic Center of San Diego as authorities respond to the scene.



Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Ισλαμικό Κέντρο είναι «ενεργή αλλά υπό έλεγχο». Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν πυροβολισμοί.

«Έχουμε αυτήν τη στιγμή σημαντικές δυνάμεις στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει οριστεί κοντινό σημείο συνάντησης για την επανένωση των οικογενειών, στην εκκλησία San Diego Clairemont Seventh-Day Adventist Church.

#BREAKING : San Diego Mosque Shooter Killed by Authorities



The active shooter situation at the Islamic Center of San Diego appears to have ended after the suspect was neutralized.



