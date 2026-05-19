Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί στο Ισλαμικό Κέντρο – Ανάμεσά τους και οι δυο έφηβοι δράστες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ νεκροί είναι επίσης οι δύο δράστες, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Σκοτ Γουόλ δήλωσε ότι δράστες ήταν δύο έφηβοι, που φέρονται να αυτοκτόνησαν.

■ Footage from the scene of the active shooter situation in San Diego shows a heavy police response.

Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

■ Islamophobe just shot up a Islamic Center of San Diego, California.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, είχε ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.