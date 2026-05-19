Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί στο Ισλαμικό Κέντρο – Ανάμεσά τους και οι δυο έφηβοι δράστες

Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους οι δύο έφηβοι δράστες, στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σε Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη έξω από το Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ | X (Twitter)
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ νεκροί είναι επίσης οι δύο δράστες, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Σκοτ Γουόλ δήλωσε ότι δράστες ήταν δύο έφηβοι, που φέρονται να αυτοκτόνησαν.

Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, είχε ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

