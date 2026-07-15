Σαν παραμύθι: Οι 5 ευρωπαϊκοί προορισμοί που μοιάζουν βγαλμένοι από ταινία της Disney

Από κάστρα με πύργους και εκκλησίες πάνω σε γκρεμούς έως μεσαιωνικές πόλεις και κρυμμένα νησιά, μια νέα κατάταξη από το European Best Destinations αποκαλύπτει μέρη που μοιάζουν να έχουν βγει από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Ορίστε οι 5 πιο όμορφες περιοχές της Ευρώπης που ξεχωρίσανε.

Τα «Dark Hedges», Ιρλανδία

Τα Dark Edges στην Ιρλανδία | Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Η οικογένεια Stuart φύτεψε τα «Dark Hedges» στην Ιρλανδία τον 18ο αιώνα για να δημιουργήσει μια μεγαλοπρεπή είσοδο στο γεωργιανό κτήμα της. Σήμερα, οι οξιές σχηματίζουν ένα ελικοειδές τούνελ κατά μήκος της οδού Bregagh Road στην κομητεία Antrim. Οι θαυμαστές της σειράς «Game of Thrones» ίσως το αναγνωρίσουν ως το «King’s Road», αλλά η μαγευτική ομορφιά του υπάρχει εδώ και αιώνες. Προσπαθήστε να το επισκεφθείτε νωρίς το πρωί, πριν φτάσουν τα πλήθη, και στη συνέχεια κατευθυνθείτε κατά μήκος της ακτής Causeway για να δείτε το Giant’s Causeway και το κάστρο Dunluce.

Μον-Σεν-Μισέλ, Γαλλία

Μον-Σεν-Μισέλ, Γαλλία | Photo by Fatih Gonul/Anadolu via Getty Images)

Το Μον-Σεν-Μισέλ της Γαλλίας είναι ένα παλιρροιακό νησί στα ανοικτά των ακτών της Νορμανδίας, γνωστό για τη βενεδικτίνικη μονή και το μεσαιωνικό χωριό του, τα οποία συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα μέσω μιας γέφυρας. Ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το νησί είναι πιο όμορφο νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν οι δρόμοι είναι ήσυχοι και ο πύργος υψώνεται στον ουρανό.

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Τόσα ντε Μαρ, Ισπανία

Τόσα ντε Μαρ, Ισπανία

| Nano Calvo / VWPics/ Universal Images Group via Getty Images)

Η Τόσα ντε Μαρ αναδεικνύει και τις δύο πλευρές της Κόστα Μπράβα της Ισπανίας: μια μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη σκαρφαλωμένη σε ένα βραχώδες ακρωτήρι, με ένα παραθαλάσσιο θέρετρο ακριβώς από κάτω. Η Βίλα Βέλα, με τα τείχη και τους πύργους παρακολούθησης του 12ου αιώνα, εξακολουθεί να υψώνεται πάνω από μια καμπύλη αμμώδους παραλίας. Ο Μαρκ Σαγκάλ την αποκαλούσε «Μπλε Παράδεισος», και οι καλλιτέχνες εξακολουθούν να έρχονται εδώ για το έντονο φως και τη θέα στη θάλασσα. Αν περπατήσετε στην παλιά πόλη νωρίς το πρωί, πριν γεμίσουν οι παραλίες, μπορείτε ακόμα να διακρίνετε ίχνη του παλιού ψαροχώριου.

Το κάστρο Neuschwanstein , Γερμανία

Το κάστρο Νόισβανστάιν, Γερμανία | Photo by Peter Schatz/Getty Images

Το Νόισβανστάιν στη Γερμανία είναι το κάστρο που οι περισσότεροι φαντάζονται όταν σκέφτονται ένα παραμυθένιο παλάτι. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Β΄ το έχτισε τη δεκαετία του 1870 πάνω σε έναν βραχώδη λόφο πάνω από το Φούσεν, αντλώντας έμπνευση από τον Βάγκνερ, τους μεσαιωνικούς θρύλους και τη δική του εξωφρενική φαντασία. Έζησε εκεί μόνο για 172 ημέρες πριν πεθάνει το 1886. Στο εσωτερικό, η αίθουσα του θρόνου, η Αίθουσα των Τραγουδιστών και η πλούσια σε λεπτομέρειες κρεβατοκάμαρα είναι εξίσου εντυπωσιακές με το εξωτερικό. Η περίφημη θέα από τη γέφυρα «Μαριένμπρυκε», που υψώνεται ψηλά πάνω από το φαράγγι, κάνει την ανάβαση να αξίζει τον κόπο.

Santa Maria dell’Isola Τροπέα, Ιταλία

Santa Maria dell’Isola, Tropea, Ιταλία | Photo by Frank Bienewald/LightRocket via Getty Images

Η Σάντα Μαρία ντελ’Ίζολα είναι ένα μοναστήρι που βρίσκεται πάνω σε ένα βραχώδες έξαρμα ακριβώς κάτω από την πόλη Τροπέα της Ιταλίας, η οποία είναι χτισμένη στην κορυφή ενός γκρεμού, και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Καλαβρίας. Η ίδια η Τροπέα είναι γεμάτη με παλιά μπαρόκ παλάτια, πολύχρωμες εκκλησίες και παλιές αριστοκρατικές κατοικίες. Κάτω, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε παραλίες με λευκή άμμο, εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και κρυστάλλινα νερά. Στα μενού της πόλης συναντάται συχνά η περίφημη «Cipolla Rossa di Tropea», ένα γλυκό κόκκινο κρεμμύδι που αποτελεί βασικό συστατικό της καλαβριανής κουζίνας.