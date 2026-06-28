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Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί μετά από συντριβή ελικοπτέρου της Aramco

Ελικόπτερο που ανήκει στην Aramco συνετρίβη στο Ρας Τανούρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι.

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Aramco
Εγκαταστάσεις της Aramco | Shutterstock
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Αεροπορική τραγωδία στη Σαουδική Αραβία με συντριβή ελικοπτέρου και 14 νεκρούς.

Πιο συγκεκριμένα, το ελικόπτερο που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco συνετρίβη στο Ρας Τανούρα, στις ανατολικές ακτές της χώρας στον Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, SPA.

Η Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, αφού είχαν διακοπεί για σχεδόν τέσσερις μήνες.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν μια πλήρη έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια της συντριβής», πρόσθεσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί τοπική ώρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Το Ριάντ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει μια εχθρική ενέργεια, την ώρα που νέες ανταλλαγές πληγμάτων λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στον Κόλπο από την Πέμπτη.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες.

 

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