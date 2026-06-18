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Σαρίφ: «Ανοίγουν πλήρως τα Στενά και οι ΗΠΑ άμεσα άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ θα αρθεί «αμέσως».

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Σαμπάζ Σαρίφ
Σαμπάζ Σαρίφ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η υπογραφή της συμφωνίας - πλαισίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σημαίνει πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως «χωρίς καθυστέρηση» και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αρθεί «αμέσως», διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» τίθεται «σε ισχύ» και, «ως πρώτο βήμα, η Ισλαμική Δημοκρατία θα ανοίξει χωρίς καθυστέρηση τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν αμέσως στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού», σημείωσε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, επιβεβαίωσε εξάλλου ότι θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική «εξέλιξη» και να αρχίσουν «τεχνικές συνομιλίες» ανάμεσα στα μέρη.

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