Σάρωσε τη Μάλτα η καταιγίδα «Χάρι»: Τα κύματα μπήκαν στα σπίτια

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η καταιγίδα «Χάρι», η οποία έπληξε τη Μάλτα για περισσότερες από 24 ώρες, από τη Δευτέρα έως την Τρίτη, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται στις παραθαλάσσιες περιοχές που μετατράπηκαν σε λίμνες.
Η κακοκαιρία σάρωσε το νησί με σφοδρότητα, ενώ εικόνες από διάφορες περιοχές προκαλούν ανησυχία. Ισχυροί άνεμοι, που στη Βαλέτα έφτασαν τα 104 χιλιόμετρα την ώρα, σε συνδυασμό με υψηλό κυματισμό, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.
Η Πολιτική Προστασία ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να συνδράμει πλοία που αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.
Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Μπιρζεμπούγκα, η Μαρσασκάλα, η Σλιέμα και το Σεντ Τζούλιανς, όπου τα κύματα εισέβαλαν σε σπίτια. Εκτεταμένες καταστροφές σημειώθηκαν και στον δημοφιλή όρμο Ghar Lapsi, με τμήματα της ράμπας και των σκαλοπατιών πρόσβασης να καταστρέφονται.
Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ εκδόθηκαν πορτοκαλί προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Οι συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά την Τρίτη, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν θεωρούνται ασυνήθιστα για την εποχή.
