«Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς αλ Σαρίφ είχε γράψει στις 6 Απριλίου το τελευταίο του μήνυμα, για να δημοσιευτεί σε περίπτωση θανάτου του

Το Al Jazeera ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (10/08) πως πέντε μέλη δημοσιογραφικού συνεργείου του, συμπεριλαμβανομένου ανταποκριτή πολύ γνωστού στους τηλεθεατές του, έχασαν τη ζωή τους όταν ο στρατός του Ισραήλ έπληξε «στοχευμένα» σκηνή την οποία χρησιμοποιούσαν στην πόλη της Γάζας.

«Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής» όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου

Στο μήνυμά του ο δημοσιογράφος γράφει τα εξής:

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτές οι λέξεις φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου. Πρώτα απ’ όλα, ειρήνη σε εσάς και το έλεος και τις ευλογίες του Αλλάχ.

«Ο Αλλάχ ξέρει ότι έδωσα κάθε προσπάθεια και όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή στα σοκάκια και στους δρόμους του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν να μου δώσει ο Αλλάχ ζωή ώστε να επιστρέψω με την οικογένεια και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασλάνα (αλ-Ματζντάλ). Αλλά το θέλημα του Αλλάχ προέχει, και η απόφασή Του είναι οριστική. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις λεπτομέρειες, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποίηση ή ψευδολογία – ώστε ο Αλλάχ να μαρτυρήσει εναντίον αυτών που σιώπησαν, αυτών που αποδέχτηκαν τη δολοφονία μας, αυτών που μας στέρησαν την ανάσα και των οποίων οι καρδιές έμειναν ανεπηρέαστες από τα διαλυμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που αντιμετωπίζει ο λαός μας εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

«Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι στην κορώνα του μουσουλμανικού κόσμου, τον παλμό κάθε ελεύθερου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αθώα και αδίκως πληγωμένα παιδιά της που ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συντρίφτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, σκισμένα και διασκορπισμένα στα τείχη.

«Σας καλώ να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν, ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Γίνετε γέφυρες προς την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη πατρίδα μας. Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που ποτέ δεν κατάφερα να τη δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Journalist Anas al-Sharif along with four other Al Jazeera staff have been killed by an Israeli attack which targeted a tent for the press outside al-Shifa Hospital’s main gate. pic.twitter.com/hfwWdDCCji — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2025

«Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο Σαλάχ, που ήθελα να στηρίξω και να τον συνοδεύσω στη ζωή μέχρι να γίνει αρκετά δυνατός να σηκώσει το φορτίο μου και να συνεχίσει την αποστολή.

«Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, των ευλογημένων προσευχών της οποίας οφείλω τούτο που είμαι, των ικεσιών της που ήταν το φρούριό μου και του φωτός της που καθοδήγησε τον δρόμο μου. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει για λογαριασμό μου με τις καλύτερες ανταμοιβές.

«Επίσης, σας εμπιστεύομαι τη δια βίου σύντροφό μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ούμ Σαλάχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλούς μακρινούς μήνες. Ωστόσο, αυτή παρέμεινε πιστή στον δεσμό μας, σταθερή σαν κορμός ελιάς που δεν λυγίζει – υπομονετική, με εμπιστοσύνη στον Αλλάχ και αναλαμβάνοντας την ευθύνη στην απουσία μου με όλη της τη δύναμη και πίστη.

«Σας καλώ να στέκεστε δίπλα τους, να είστε η στήριξή τους μετά τον Αλλάχ. Αν πεθάνω, πεθαίνω σταθερός στις αρχές μου. Μαρτυρώ ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ευχαριστημένος με το θέλημά Του, βέβαιος ότι θα Τον συναντήσω, και βέβαιος ότι ό,τι είναι με τον Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

«Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τα παρελθόντα και μελλοντικά μου αμαρτήματα και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίζει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό μου και την οικογένειά μου. Συγχώρεσέ με αν απέτυχα, και προσευχήσου για μένα με έλεος, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν την άλλαξα ούτε πρόδωσα ποτέ.

«Μην ξεχνάτε τη Γάζα… Και μην ξεχνάτε εμένα στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή.»

Ανάς Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ

06.04.2025