Scientology Run: Πώς ένας στρατός από TikTokers έγινε ο χειρότερος εχθρός της αίρεσης

Ένα παράξενο σκηνικό υποδέχεται πλέον τον περαστικό έξω από τα κεντρικά γραφεία της εκκλησίας της Σαϊεντολογίας (Scientology) στο Λος Άντζελες. Πέρα από την ασυνήθιστα αυξημένη περιφρούρηση, η διοίκηση έχει αφαιρέσει από τις πόρτες ακόμα και τα χερούλια.

Δεν ήταν όμως πάντα τα πράγματα τόσο αυστηρά. Η αρχή του «αθώου» trend, που θα κατέληγε να γίνει ο χειρότερος εχθρός της παντοδύναμης αίρεσης των ΗΠΑ, ξεκίνησε από έναν πιτσιρικά με το ψευδώνυμο Swhileyy στο TikTok.

TikTokers have a new viral challenge: Scientology runs.



It’s pretty simple, you just sneak as deep into a Church of Scientology as possible before getting caught.



Tom Cruise is not going to like this.pic.twitter.com/7pFpPM9NZU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 14, 2026

Scientology Run: Πώς ξεκίνησε

Ίσως η νέα γενιά έχει τον κατάλληλο συνδυασμό άγνοιας κινδύνου και θράσους για να τα προκαλέσει το πανίσχυρο δικτύο της αίρεσης, αλλά πάντως αυτό το trend, που αποκαλείται Scientology Run ή Scientology Speedrun, ξεκίνησε πολύ πιο αθώα, με την εξής λογική:

Βάλε στόχο ένα κτίριο γραφείων της Σαϊεντολογίας

Άνοιξε την κάμερα του κινητού σου

Κάνε ότι περνάς απ' έξω σφυρίζοντας «κλέφτικα»

Την τελευταία στιγμή, αιφνιδίασε τον πορτιέρη και την υποδοχή, τρέχοντας μέσα στο κτίριο σαν μαινόμενο 10χρονο και δες μέχρι που θα φτάσεις πριν σε διώξουν σηκωτό

Μην ξεχάσεις να βιντεοσκοπήσεις την πρόοδό σου

Την αρχή έκανε ο προαναφερθείς κύριος Swhileyy όταν, στις 31 Μαρτίου του 2026, διέσχισε έτσι το λόμπι των κεντρικών γραφείων της Εκκλησίας στη Hollywood Boulevard 6331 του Λος Άντζελες.

Το βίντεο σύντομα έγινε ανάρπαστο, φτάνοντας περίπου 90 εκατομμύρια προβολές. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν περισσότεροι δημιουργοί άρχισαν να ζηλεύουν την επιτυχία του 18χρονου TikToker.

Scientology Run: Πώς απογειώθηκε

Δεν είναι έκπληξη ότι το trend ερέθισε τα αντανακλαστικά της «αυθάδικης» γενιάς των 30 δευτερολέπτων, που υπάρχει σε ένα περιβάλλον ακραία κορεσμένου περιεχομένου.

Η διαφορά του συγκεκριμένου "challenge" από το γενικότερο «genre» της κοινωνικής διατάραξης, είναι ότι έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο, και μάλιστα έναν στόχο που δεν απολαμβάνει ιδιαίτερης επιδοκιμασίας στον κοινό νου. Συνοπτικά λοιπόν, μικρό το κακό, αλλά όχι για τους Σαϊεντολόγους.

Scientology headquarters on high alert now after the speedrun trend lmao pic.twitter.com/58JG0la96m — Jack (@depression2019) April 21, 2026

Οι «επιδρομείς» πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα και, ακόμα χειρότερα, επικεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο κτίριο στα κεντρικά της Σαϊεντολογίας, στην «Πόλη των Αγγέλλων», και γέννησαν ένα σχεδόν καινοφανές πεδίο ψυχαγωγίας.

Άλλοι προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν το content τους κάνοντας τις επιθέσεις πιο «βίαιες», διανθίζοντας με λίγο βανδαλισμό, τρέχοντας και εκσφενδονίζοντας τα προσπέκτους και τα βιβλία που άρπαζαν από την είσοδο μέσα στις αίθουσες και τους διαδρόμους των γραφείων.

Police are investigating after teens ran through a Church of Scientology building in Hollywood as part of a viral “speed run” trend. https://t.co/r0lsMf60QR pic.twitter.com/RFmtFb0Wxc — KTLA (@KTLA) April 23, 2026

Άλλοι το είδαν πιο εξεζητημένα, και συντονίστηκαν σε ομάδες, ώστε να μπορούν να αποπροσανατολίζουν τους φρουρούς και το προσωπικό, για να φτάνουν όσο το δυνατόν πιο βαθειά στα «άδυτα» της αίρεσης.

Κάποιοι μάλιστα το είδαν τόσο σοβαρά, ώστε άρχισαν να χαρτογραφούν τα εσωτερικά των κτιρίων από μνήμης και με το βιντεοληπτικό υλικό, σχεδιάζοντας χάρτες για τους συναδέλφους τους «speedrunners», για να μπορέσουν να «τερματίσουν» το παιχνίδι.

Scientology Run: Στο απροχώρητο

Κάθε καλό πράγμα τελειώνει. Κάποια στιγμή η κλιμάκωση του trend οδήγησε σε αναπόφευκτα ξεσπάσματα βίας μεταξύ του προσωπικού και των μανιασμένων «δρομέων», καθώς προσπαθούσαν να περιφρουρήσουν τα γραφεία και να τους πετάξουν έξω.

Ένας συμμετέχων σε μια επιδρομή στη Φλόριντα έφτασε να συλληφθεί επειδή πυροβόλησε ένα παράθυρο με αεροβόλο.

Σαν «κύκνειο άσμα» όμως, οι πιο μεγάλες στιγμές του trend καταγράφηκαν αυτή την περίοδο. Τα κεντρικά έδωσαν εντολή το προωπικό να κλειδώνεται στο κτίριο στην παραμικρή υποψία ύποπτης δραστηριότητας.

Έτσι μας έμειναν παρακαταθήκες πλάνα με τους «κράχτες» της αίρεσης στο πεζοδρόμιο να πετάγονται σαν ελάφια που βλέπουν λύκο, και μόνο στη θέα σηκωμένου κινητού, και να σκοντάφτουν τρέχοντας να οχυρωθούν στο κτίριο, με κάποιους να παγιδεύονται απ' έξω.

Κάποια γραφεία εγκατέστησαν ακόμα και θαμβωτικές τζαμαρίες που έκρυβαν το εσωτερικό, για να μην είναι δυνατή ούτε η βιντεοσκόπηση, ενώ άλλα κατέφυγαν στο να αφαιρέσουν τελείως τα πόμολα και τα χερούλια από τις πόρτες.

Το παραπλήσιο content έγινε επίσης απολαυστικό. Γρήγορα, η πρόκληση πήρε μορφή που θύμιζε ανταγωνιστικό videogame, με τα αστεία για το τι συμβαίνει όταν κανείς καταφέρει να περάσει τα πρώτα «επίπεδα» του challenge να δίνουν και να παίρνουν.

Γενικά οι παίκτες πιστεύουν πως εάν υπάρχει «τελευταίο» επίπεδο, εκεί σίγουρα θα βρίσκεται και ο επώνυμος θεός της αίρεσης, ο εξωγήινος Xenu. Αλλά για να φτάσεις εκεί πρέπει να περάσεις από μικρότερα «bossάκια» στα πρώτα επίπεδα, όπως η karenίστικη καρικατούρα της Shannon, που θα σου μπλοκάρει τον δρόμο.

Το αγαπημένο του συντάκτη είναι η «φήμη» ότι, αν καταφέρεις να φτάσεις στο 40ο επίπεδο, ο Τομ Κρουζ, έχοντας πάρει την πραγματική του μορφή, πετάγεται σαν άλλος Slenderman από τα έγκατα της κόλασης και αρχίζει να σε κυνηγάει.

Πώς ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση, χωρίς να κάνει είσοδο σπάζοντας τη τζαμαρία ο Jack Reacher; Πλέον οι γνωστοί «νομοταγείς» του διαδικτύου αποκαλούν «τρομοκρατία» τις επιδρομές στη Σαϊεντολογία και καλούν σε καταστολή, και φυσικά οι αστυνομικές αρχές γίνονται όλο και πιο βίαιες στην αποτροπή τους.

Ίσως θα ήταν καλύτερο να ξεθυμάνει και αυτή η τάση, πριν θρηνήσουμε θύματα πέραν της λαβωμένης αξιοπρέπειας των πιστών του Xenu.