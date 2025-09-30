Σε απόσταση αναπνοής το Global Sumud Flotilla από τη Γάζα: Τουρκικά πλοία δίπλα στον στόλο

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud Flotilla με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας έφτασε σε ένα σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο που βρίσκεται - πιο κοντά από ποτέ - μόλις 300 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας και του Ισραήλ το απόγευμα της Δευτέρας.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη δύση του ηλίου, πιθανότατα βρισκόταν σε απόσταση 300 μιλίων από τις ακτές, επειδή τα ναυτικά μίλια τείνουν να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από τα κανονικά μίλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος απέπλευσε από τη Βαρκελώνη την 1η Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάστηκε ένας μήνας για να διασχίσει περίπου 1.700 ναυτικά μίλια ανοιχτής θάλασσας.

Ο στολίσκος αποτελείται από περίπου 40 σκάφη. Έχει ενισχυθεί από την παρουσία του μεγάλου σκάφους υποστήριξης, Life Support, που διαχειρίζεται η ΜΚΟ Emergency.

Διαβάστε επίσης: Γιατί η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι τόσο «κοντά» όσο λέει ο Τραμπ: Η περίπλοκη πραγματικότητα στον θύλακα

Επιπλέον, η Ελληνική Ακτοφυλακή παρακολούθησε τον στολίσκο αφού έφυγε από τα ύδατα κοντά στην Κρήτη το Σάββατο. Η Ιταλία και η Ισπανία έστειλαν επίσης πολεμικά πλοία για να παρακολουθήσουν τον στολίσκο, αφού οι ακτιβιστές ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Γάζα: Και τουρκικά πλοία δίπλα στον στόλο Sumud

Επιπλέον, η Τουρκία έστειλε drones για να πετάξουν πάνω από τον στολίσκο. Οι ακτιβιστές ανέφεραν ότι εντοπίστηκε επίσης ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι και τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό. Τ

α τουρκικά πλοία «θα συμβάλλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ασφαλή διεξαγωγή των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολιτικά πλοία που πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών» σημειώνεται στην ανακοίνωση και τονίζεται: «Στο πλαίσιο αυτό, τα πλοία μας που συνεχίζουν τις συνήθεις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές τους στην περιοχή, καθώς και οι δυνατότητες έρευνας και διάσωσης που διαθέτουμε, θα συμβάλλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς και τους διεθνείς εταίρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν για την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και την ασφάλεια των αθώων πολιτών, παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Jerusalem Post