Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήλθε από τις συνομιλίες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τη Δευτέρα δηλώνοντας ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ, αφού ο Νετανιάχου συμφώνησε σε ένα σχέδιο 20 σημείων που καθορίζει τους όρους της εκεχειρίας.

Η πρόταση, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε δημοσίως για πρώτη φορά, απαιτεί ακόμη την έγκριση της Χαμάς. Και υπάρχουν ορισμένες διατάξεις στο σχέδιο που η τρομοκρατική οργάνωση έχει απορρίψει στο παρελθόν, παρουσιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος ότι μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης – η οποία έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τη Γάζα σε ερείπια – μπορεί να είναι κοντά.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή της συνάντησής του με τον Νετανιάχου στην τραπεζαρία του Λευκού Οίκου. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Πρέπει να πείσουμε τη Χαμάς».

Τραμπ και Νετανιάχου | AP Photo

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο Τραμπ

Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς – τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών – εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος για την αποδοχή της συμφωνίας από την οργάνωση έχει ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου προειδοποίησαν για σοβαρές συνέπειες αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση, προσθέτει στην ίδια ανάλυσή του για την πολυπλοκότητα της συμφωνίας, το CNN.

«Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία, και αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, κάτι που είναι πάντα πιθανό – είναι η μόνη που απομένει, όλοι οι άλλοι την έχουν αποδεχτεί – αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο.

«Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε Πρόεδρε, ή αν υποτίθεται ότι το αποδεχτεί και στη συνέχεια κάνει τα πάντα για να το αντισταθμίσει, τότε το Ισραήλ θα ολοκληρώσει το έργο από μόνο του», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει».

Γιατί είναι περίπλοκο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ενώ δεν έχει ακόμη υπάρξει απάντηση από τη Χαμάς, μια άλλη παλαιστινιακή οργάνωση, η Ισλαμική Τζιχάντ, καταδίκασε το σχέδιο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αποτελεί «συνταγή για έκρηξη στην περιοχή» και «συνεχή επιθετικότητα εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Ο γενικός γραμματέας της ομάδας, Ζιάντ αλ-Ναχάλα, δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να επιτύχει μέσω του αμερικανικού σχεδίου αυτό που δεν κατάφερε να επιτύχει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το φόρουμ των οικογενειών, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, προέτρεψε την ισραηλινή κυβέρνηση να «προχωρήσει... προς την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας», λέγοντας ότι είναι «τώρα ή ποτέ». Η οργάνωση έχει επικρίνει ανοιχτά τον Νετανιάχου και τον έχει κατηγορήσει για «σαμποτάζ» και ότι αποτελεί «εμπόδιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την αισιοδοξία του για κατάπαυση του πυρός στο παρελθόν, προβλέποντας επανειλημμένα ότι η παύση των εχθροπραξιών ήταν θέμα λίγων ημερών ή μιας εβδομάδας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι προβλέψεις του δεν έχουν επαληθευτεί και ο πόλεμος συνεχίζεται αμείωτος.

Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, απείλησαν να ανατρέψουν την ισραηλινή κυβέρνηση αν ο πόλεμος τελειώσει και η πρόταση του Τραμπ περιλαμβάνει διατάξεις στις οποίες έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται.

Πριν από την ανακοίνωση, ο Σμοτρίχ εξέδωσε μια λίστα με μη διαπραγματεύσιμα αιτήματα, μεταξύ των οποίων το να μην έχει καμία ανάμειξη η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) στη Γάζα. Ωστόσο, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι ο έλεγχος της Γάζας θα επιστρέψει στην ΠΑ μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Ο Νετανιάχου επρόκειτο να μιλήσει και στους δύο άνδρες το βράδυ της Δευτέρας και αναμένεται να τους πει ότι είναι σκεπτικός ως προς το ενδεχόμενο η Χαμάς να αποδεχτεί την πρόταση, επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN.