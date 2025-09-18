Σε επαγρύπνηση η Πολωνία: Ύποπτες κινήσεις drones στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Πολωνία παρατήρησε αυξημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, που είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad» (Δύση) ενισχύθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά drones αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μαρτσίν Κιερβίνσκι, ερωτηθείς γιατί τα σύνορα εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά δεδομένου ότι τα στρατιωτικά γυμνάσια Zapad έχουν ολοκληρωθεί, είπε ότι η Πολωνία θα τα ανοίξει όταν αυτό είναι ασφαλές, κατά το ΑΜΠΕ.

Πολωνία: Η Ρωσία προσπαθεί να «τρυπήσει» τα σύνορα

«Την περασμένη νύχτα η Συνοριοφυλακή παρατήρησε αυξημένη δραστηριότητα λευκορωσικών και ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών να προσπαθούν να διασχίσουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας» είπε ο ίδιος.

«Είναι σαφές ότι η κατάσταση στο σύνορα Πολωνίας –Λευκορωσίας παραμένει πολύ, πολύ τεταμένη».

Ο Κιερβίνσκι δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι δεν υπήρξε πολωνική παρέμβαση ούτε προσπάθεια κατάρριψης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν ενισχύσει τους δεσμούς τους κατά την διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, με το Μίνσκ να επιτρέπει στην Μόσχα να στέλνει στρατεύματα μέσω του εδάφους της. Η Πολωνία είναι ένας από τους μεγάλους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Υπάρχουν τρεις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, τέσσερις από τις οποίες η Βαρσοβία έχει ήδη κλείσει λόγω των μακροχρόνιων τριβών με το Μινσκ.

Τρεις σιδηροδρομικές συνοριακές διελεύσεις για εμπορικές αμαξοστοιχίες έχουν ήδη κλείσει.