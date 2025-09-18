Ντμίτρι Κόζακ: «Παραιτήθηκε» ο συνεργάτης του Πούτιν που ήταν αντίθετος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντμίτρι Κόζακ, αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας, παραιτήθηκε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την αιτία ή τι θα κάνει στη συνέχεια.

Το ειδησεογραφικό μέσο RBC είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Κόζακ είχε στείλει επιστολή παραίτησης και ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για να απασχοληθεί στον επιχειρηματικό τομέα.

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Ντμίτρι Νικολάγεβιτς Κόζακ παραιτήθηκε, με δική του πρωτοβουλία».

Ο Ντμίτρι Κόζακ ήταν αντίθετος στην εισβολή στην Ουκρανία

Ο Κόζακ είναι ένας από τους ελάχιστους υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους που τάχθηκαν κατά της εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Κόζακ είχε ιδιωτικά προειδοποιήσει τον Πούτιν να μην προχωρήσει στην πλήρους κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, προβλέποντας έντονη αντίσταση από τους Ουκρανούς και σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία.

Φέτος, ο Κόζακ λέγεται πως υπέβαλε στον Πούτιν σχέδιο για την τερματισμό του πολέμου και την προώθηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, New York Times