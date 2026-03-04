Δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης, με οδηγίες προστασίας, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες στην Κύπρο από το υπουργείο Εσωτερικών, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για προληπτική ενημέρωση και όχι για ενεργοποίηση μέτρων λόγω άμεσης απειλής. Το μήνυμα έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και εντάσσεσαι στο πλαίσιο ετοιμότητας των αρμόδιων αρχών, εν μέσω μιας δύσκολης και ρευστής περιόδου, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση λήψης σχετικού γραπτού μηνύματος οι πολίτες καλούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα αυτοπροστασίας. Μεταξύ αυτών:

Όσοι διαμένουν σε μονοκατοικία να κατευθυνθούν στο υπόγειο.

Εάν δεν υπάρχει υπόγειος χώρος, να παραμείνουν στο εσωτερικό της κατοικίας, με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Να μην απομακρυνθούν πεζοί από το σπίτι και να μην χρησιμοποιήσουν όχημα.

Να κατευθυνθούν μόνο σε κοντινά καταφύγια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για συνεχή ενημέρωση.

Οι αρχές της Κύπρου εμφανίζονται καθησυχαστικές, υπογραμμίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όπως μεταδίδεται, υπάρχει διάχυτη ανησυχία στην κοινωνία, με πολίτες να δηλώνουν προβληματισμένοι για τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κατάστασης στην περιοχή.