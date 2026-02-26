Σε εξέλιξη η συνάντηση Ουκρανίας - ΗΠΑ στη Γενεύη - Στο επίκεντρο η ανασυγκρότηση του Κιέβου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γενεύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους την Πέμπτη στη Γενεύη, για να συζητήσουν την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο», ανέφερε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (26/02) το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στις συνομιλίες συμπεριλαμβάνεται πακέτο χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, το Axios μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατό να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία έως το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα στην ανατολική Ουκρανία.