Σε πλήρη εξέλιξη η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα: Ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης

Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έδωσαν λίγες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, στο Χ. «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Νωρίτερα, καταθέτοντας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «έχουμε εξαπολύσει σημαντική επιχείρηση στη Γάζα».

Χθες Δεύτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Ολονύχτιο σφυροκόπημα στη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης (16/09) χερσαία επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζα. Μόνο από εχθές οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 51 νεκρούς.

Ο στρατός βομβάρδισε και κατέστρεψε το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στη Γάζα, τον ουρανοξύστη Αλ-Γκάφρι, καθώς εξαπέλυσε το μαζικό κύμα επιθέσεων, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να συνεχίσουν να εγκαταλείπουν την πόλη.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, λέει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να εκδιώξει βίαια τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στον θύλακα.

Το ισραηλινό κανάλι 12 ανέφερε ότι «εξαιρετικά έντονες αεροπορικές επιδρομές» επικεντρώθηκαν στα βόρεια και δυτικά της πόλης, ενώ η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα ανέφερε ότι τουλάχιστον 50 πολυώροφα κτίρια ισοπεδώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις για την κατάληψη της πόλης.

Άλλες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Στο Ζεϊτούν, περισσότερα από 1.500 σπίτια και κτίρια έχουν καταστραφεί από τις αρχές Αυγούστου, αφήνοντας ολόκληρα τετράγωνα χωρίς τίποτα όρθιο.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατζ, δημοσίευσε βίντεο από τις επιθέσεις. «Ο πύργος του τρόμου... καταρρέει στη θάλασσα στα ανοιχτά της Γάζας. Βυθίζοντας τα κέντρα του τρόμου και της υποκίνησης», έγραψε στο X. Ο Κατζ δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό του ότι ο πύργος κατοικιών χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές, σχολεία και νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των 23 μηνών γενοκτονικού πολέμου.

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επίσης σε ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές: ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ αλ-Κουίφι στη γειτονιά Νασρ, ο φωτογράφος και μηχανικός ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Αϊμάν Χανίγιε και η δημοσιογράφος Ιμάν αλ-Ζαμίλι.