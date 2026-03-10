Σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη δορυφόρος της NASA σήμερα: Τι επίπεδο κινδύνου δίνει η υπηρεσία

Τα κομμάτια ενός γιγάντιου δορυφόρου της NASA θα συντριβούν στη Γη σήμερα, βράδυ της Τρίτης (10/3), προειδοποιεί η αμερικανική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος, αλλά η πιθανότητα να φτάσουν θραύσματα στηνεπιφάνειά της είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το αντικείμενο βάρους περίπου 600 κιλών, ένα από τα δίδυμα διαστημόπλοια που εκτοξεύτηκαν το 2012 για να ερευνήσουν τη ζώνη ακτινοβολίας Van Allen, εκτιμάται ότι θα επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης περίπου στις 19:45 μ.μ. EDT (01:45 π.μ. ώρα Ελλάδος).

Σε μια πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα , αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του διαστημοπλοίου θα καεί κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, ωστόσο ορισμένα εξαρτήματα αναμένεται να επιβιώσουν, μεταφέρει ο Guardian.

NASA: Πού μπορεί να πέσουν τα συντρίμμια

Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, την οποία η Διαστημική Υπηρεσία υπολογίζει σε 1 στις 4.200, να τραυματιστεί κάποιος στη Γη.

«Η NASA και η Διαστημική Δύναμη θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την επανείσοδο και να ενημερώνουν τις προβλέψεις », ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι υπήρχε μια αρχική αβεβαιότητα συν ή πλην 24 ωρών στους υπολογισμούς.

Τα συντρίμμια που πέφτουν από το διάστημα δεν είναι ασυνήθιστα καθώς, σε μια περίοδο 40 ετών περίπου, 5.400 τόνοι υλικών πιστεύεται ότι έχουν επιβιώσει από την επανείσοδο.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος είναι χαμηλές, επειδή περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Μια έκθεση του space.com του 2011 ανέφερε ότι η συνολική πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιος ήταν 1 στις 3.200, και για οποιοδήποτε δεδομένο άτομο πολύ λιγότερες.

«Οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος είναι μία στα αρκετά τρισεκατομμύρια, επομένως αρκετά χαμηλές για οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Μαρκ Μάτνεϊ, επιστήμονας στο γραφείο του προγράμματος τροχιακών συντριμμιών στο διαστημικό κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον.