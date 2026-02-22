Μενού

Σεισμός 7 Ρίχτερ ανάμεσα σε Βόρνεο και Μαλαισία

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 00.57, τοπική ώρα, ενώ το επίκεντρό του απέχει λιγότερα από 100 χιλιόμετρα από την  Μαλαισία.

Σεισμογράφοι
Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
Έντονη σεισμική δόνηση μεγέθους 7 ρίχτερ έπληξε τα βόρεια παράλια του Βόρνεο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα, τοπική ώρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 00.57 (18.57 ώρα Ελλάδας σήμερα). Το επίκεντρό του απέχει λιγότερα από 100 χιλιόμετρα από την Κότα Κιναμπάλου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή για παλιρροιακά κύματα λόγω της ισχυρής δόνησης.

